공터에 불법주차 화물차, 쓰레기까지 무단투기...'참교육'하려면?

집 앞 공터에 쓰레기를 반복적으로 무단 투기하는 화물차 운전사들 때문에 큰 불편을 겪고 있다는 사연이 전해졌다. /사진=온라인 커뮤니티 보배드림 갈무리

집 앞 공터에 쓰레기를 반복적으로 무단 투기하는 화물차 운전사들 때문에 큰 불편을 겪고 있다는 사연이 전해졌다.

자동차 관련 커뮤니티 '보배드림'에는 지난달 31일 '공터 대형 화물차 밤샘 주차와 쓰레기 무단 투기'라는 제목의 게시물이 올라왔다.

작성자 A씨는 "동네 공터에 주차하는 화물차 운전사들 때문에 골머리 앓는 중"이라며 "화물차들이 이동하며 흙먼지를 만들 뿐 아니라 운전사들이 반복해 쓰레기를 무단 투기한다"고 밝혔다.

A씨는 "음식물 쓰레기와 개인 가정에서 나온 쓰레기까지 공터에 버리는 것 같더라"며 "바람 부는 날에는 쓰레기가 여기저기 날아다니면서 정말 난리가 난다"고 토로했다.

A씨가 공개한 사진을 보면 물, 커피 등 각종 음료 페트병과 햄버거 매장 포장 봉투 등 많은 쓰레기가 공터 곳곳에 버려져 있었다. A씨는 "동네 어르신이 민원을 넣었더니 시청에서 나와 쓰레기를 모두 수거해 갔다"며 "근데 며칠 후 또다시 (쓰레기가) 휘날리고 쌓였다"고 했다.

이어 그는 해당 공터에서 쓰레기를 무단 투기하는 한 화물차 운전사 모습을 촬영한 블랙박스 영상 캡처 사진을 공유하기도 했다. A씨는 "차량을 가까이 이동해 블랙박스 촬영하는데도 (운전사가) 빤히 쳐다보며 쓰레기를 버리더라"고 밝혔다.

A씨는 "공터에 현수막이라도 설치하려고 알아보니 국유지로 나오더라"며 "이런 경우 어떻게 해야 국유지에 영업용 화물차 밤샘 주차와 쓰레기 무단 투기를 막을 수 있느냐"고 조언을 구했다.

한 누리꾼은 사진 등 증거 자료를 수집해 행정 당국에 신고하라고 조언했다. 그는 "불법 주차는 화물차 차고지 위반으로 신고하고, 무단 투기는 쓰레기 버리는 모습과 화물차 번호판이 한 번에 나오게 촬영해 신고하면 된다"고 설명했다.