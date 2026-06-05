[오늘 날씨] 아침까지 중부·전라 '약한 비'…서울 낮 27도

5일은 중부지방과 전라권을 중심으로 아침까지 약한 비가 내릴 전망이다. 사진은 지난 3일 서울 영등포구 여의도한강공원을 찾은 시민들이 물놀이하며 더위를 식히던 모습./사진=뉴스1

금요일인 오늘(5일)은 중부지방과 전라권을 중심으로 아침까지 약한 비가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 오전 9시까지 중부지방과 전라권에 비가 조금 내리겠다. 강원내륙·산지와 충북북부는 오전까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울, 인천, 경기 5㎜ 미만 △강원내륙·산지 5㎜ 안팎 △강원동해안 5㎜ 미만 △대전, 세종, 충남, 충북 5㎜ 미만 △전북, 광주, 전남북부 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 △서울 18도 △ 대전 18도 △대구 19도 △전주 18도 △광주 19도 △부산 19도 △춘천 17도 △강릉 20도 △제주 19도 △울릉도·독도 19도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △대전 26도 △대구 29도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 28도 △춘천 27도 △강릉 27도 △제주 23도 △울릉도·독도 24도 등이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준일 것으로 예상된다. 일부 서쪽 지역은 오전과 밤에 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 농도가 상승하겠으나 오후에 원활한 연직(상·하층) 확산으로 농도가 감소하겠다.

기상청 관계자는 "아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 23~31도로 예상된다"며 "경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎으로 올라 덥겠으니 건강관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.