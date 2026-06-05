◆경찰청

<전보>

▷총경 △본청 홍보담당관 안창익 △본청 규제개혁법무담당관 백민욱 △본청 정책지원담당관 임은선 △본청 기획조정관실(국유재산정책TF팀장) 김태영 △본청 기획조정관실(자치경찰운영팀장) 정대일 △본청 경무담당관 이강석 △본청 인사담당관 여태수 △본청 교육정책담당관 이현준 △본청 국제공조1과장 김병주 △본청 국제공조2과장 강정석 △본청 장비운영과장 류경숙 △본청 범죄예방정책과장 조재광 △본청 지역경찰운영과장 공경현 △본청 지역경찰역량강화과장 이연형 △본청 치안상황과장 윤광현 △본청 범죄예방대응국(상황팀장) 박승준 △본청 범죄예방대응국(상황팀장) 서재찬 △본청 범죄예방대응국(상황팀장) 박기성 △본청 교통기획과장 이용관 △본청 교통안전과장 김용태 △본청 여성안전기획과장 유미숙 △본청 범죄피해자보호과장 정혜심 △본청 경비과장 김홍훈 △본청 대테러위기관리과장 김성훈 △본청 경호과장 이영휴 △본청 치안정보상황과장 김병선 △본청 치안정보분석과장 이철희 △본청 치안정보협력과장 신동곤 △본청 외사정보과장 김대진 △본청 수사심사정책담당관 김철수 △본청 수사기획담당관실(수사구조개혁담당) 우동석 △본청 신고대응센터(정책협력계장) 장보은 △본청 수사인권담당관 홍장득 △본청 경제범죄수사과장 김현수 △본청 사이버테러대응과장 이동훈 △본청 디지털포렌식센터장 박재범 △본청 2차가해범죄수사과장 김태현 △본청 강력범죄수사과장 김산호 △본청 여성청소년범죄수사과장 권호석 △본청 과학수사기획과장 이병진 △본청 과학수사분석과장 이주만 △본청 안보수사국(방첩수사과장) 이상엽 △경대 학사교육과장 진영탁 △경대 경찰학과장 반진석 △경대 직무교육과장 임만석 △중앙 운영지원과장 박웅 △중앙 교무과장 최우영 △중앙 교무과(교무기획계장) 이재환 △중앙 학생과장 안형배 △중앙 교수부(인재선발과장) 박경흠 △수사원 교무과(교무계장) 이승운 △병원 총무과장 김홍기 △서울 치안정보분석과장 문태호 △서울 치안정보상황과장 우상진 △서울 수사과장 백승언 △서울 형사과장 황정인 △서울 과학수사과장 이상배 △서울 수사과(형사사법) 김현영 △서울 금융범죄수사대장 조대희 △서울 금융범죄수사대(피싱사기수사1계장) 최연석 △서울 마약범죄수사대장 최관석 △서울 국제범죄수사대장 홍승우 △서울 광역범죄수사대장 김근준 △서울 안보관리과장 김재미 △서울 안보수사2과장 김희준 △서울 범죄예방대응과장 박창지 △서울 범죄예방질서과장 김용웅 △서울 지하철경찰대장 민경욱 △서울 112치안종합상황실(상황팀장) 노광식 △서울 112치안종합상황실(상황팀장) 박시홍 △서울 112치안종합상황실(상황팀장) 이주환 △서울 여성안전과장 이아영 △서울 여성안전과(여성보호계장) 윤지숙 △서울 청소년보호과장 장영철 △서울 교통관리과장 김승혁 △서울 교통안전과장 배영찬 △서울 제2기동대장 최대근 △서울 제3기동대장 정광수 △서울 제8기동대장 임태현 △서울 경찰특공대장 우상욱 △서울 영등포서 경비과장 김도식 △서울 송파서 범죄예방대응과장 박성갑 △서울 중부서장 김경운 △서울 종로서장 김진형 △서울 남대문서장 함경철 △서울 서대문서장 이순명 △서울 혜화서장 장현덕 △서울 용산서장 최종윤 △서울 동대문서장 이명원 △서울 성동서장 강용준 △서울 동작서장 김두성 △서울 서부서장 박정훈 △서울 강동서장 김성운 △서울 종암서장 오훈 △서울 방배서장 구은영 △서울 수서서장 정연원 △부산 홍보담당관 정욱용 △부산 경무기획과장 탁차돌 △부산 경무기획과(경무계장) 박의경 △부산 정보화장비과장 안해원 △부산 경비과장 박동석 △부산 치안정보과장 정병원 △부산 수사과장 안영봉 △부산 수사과(수사심의계장) 도영호 △부산 형사과장 권유현 △부산 과학수사과장 김상동 △부산 반부패·경제범죄수사대장 윤종도 △부산 마약·국제범죄수사대장 김도완 △부산 광역범죄수사대장 차상학 △부산 안보수사과장 임영섭 △부산 범죄예방대응과(범죄예방계장) 이경랑 △부산 112치안종합상황실장 박지성 △부산 112치안종합상황실(상황팀장) 심태환 △부산 112치안종합상황실(상황팀장) 정선중 △부산 112치안종합상황실(상황팀장) 김종석 △부산 여성청소년과장 배성진 △부산 여성청소년과(청소년보호계장) 문기철 △부산 교통과장 민상식 △부산 (부산광역시 자치경찰위원회) 정지원 △부산 동래서장 공용기 △부산 영도서장 김용일 △부산 서부서장 김태언 △부산 남부서장 하호일 △부산 사상서장 정필수 △부산 금정서장 강연구 △부산 북부서장 성백섭 △부산 기장서장 김정규 △대구 홍보담당관 천승준 △대구 청문감사인권담당관 양시창 △대구 경무기획정보화장비과장 박철민 △대구 경비과장 안양수 △대구 치안정보과장 황정현 △대구 수사과장 박종하 △대구 사이버수사과장 김명상 △대구 반부패·경제범죄수사대장 이근우 △대구 광역범죄수사대장 김재춘 △대구 안보수사과장 임상우 △대구 범죄예방대응과장 권춘석 △대구 범죄예방대응과(범죄예방계장) 박종현 △대구 112치안종합상황실장 배기명 △대구 112치안종합상황실(상황팀장) 이병철 △대구 112치안종합상황실(상황팀장) 서창선 △대구 112치안종합상황실(상황팀장) 백진호 △대구 여성청소년과장 노동진 △대구 여성청소년과(청소년보호계장) 김상일 △대구 교통과장 박찬영 △대구 중부서장 채희창 △대구 동부서장 민문기 △대구 남부서장 김기대 △대구 달성서장 문용호 △대구 군위서장 김강현 △인천 홍보담당관 정상근 △인천 경무기획과장 여개명 △인천 경무기획과(인천영종서준비팀장) 유동배 △인천 경비과장 최규환 △인천 형사과장 강헌수 △인천 광역범죄수사대장 장성윤 △인천 안보수사과장 임실기 △인천 범죄예방대응과장 윤주철 △인천 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김종성 △인천 112치안종합상황실(상황팀장) 박유훈 △인천 112치안종합상황실(상황팀장) 김삼현 △인천 112치안종합상황실(상황팀장) 송경호 △인천 여성청소년과장 노은초 △인천 교통과장 심창진 △인천 (인천광역시 자치경찰위원회) 구슬환 △인천 인천국제공항경찰단(치안정보안보과장) 김정태 △인천 미추홀서장 이상길 △인천 논현서장 임성순 △인천 삼산서장 이연재 △인천 강화서장 정종두 △광주 홍보담당관 임진영 △광주 청문감사인권담당관 김대원 △광주 경비과장 박흥원 △광주 수사과장 주정재 △광주 형사과장 국승인 △광주 광역범죄수사대장 양수근 △광주 범죄예방대응과장 서현우 △광주 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김석진 △광주 112치안종합상황실장 류관송 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) 한승일 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) 서명준 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) 이광열 △광주 여성청소년과장 권석진 △광주 여성청소년과(청소년보호계장) 이만석 △광주 (광주광역시 자치경찰위원회) 박준현 △광주 동부서장 배승관 △광주 서부서장 전병현 △광주 남부서장 윤주현 △대전 홍보담당관 맹병렬 △대전 청문감사인권담당관 이영우 △대전 경무기획정보화장비과장 주현오 △대전 경비과장 윤종덕 △대전 광역범죄수사대장 류근실 △대전 범죄예방대응과(범죄예방계장) 이희상 △대전 112치안종합상황실(상황팀장) 정수연 △대전 여성청소년과장 이강범 △대전 여성청소년과(청소년보호계장) 임희진 △대전 (대전광역시 자치경찰위원회) 박종호 △대전 동부서장 박선미 △대전 대덕서장 김재철 △울산 홍보담당관 임희재 △울산 청문감사인권담당관 오용석 △울산 경무기획정보화장비과장 박동준 △울산 수사과장 신경범 △울산 광역범죄수사대장 김경태 △울산 범죄예방대응과장 신겸중 △울산 범죄예방대응과(범죄예방계장) 심재준 △울산 112치안종합상황실(상황팀장) 정지윤 △울산 112치안종합상황실(상황팀장) 박명철 △울산 여성청소년과장 양순봉 △울산 남부서장 방경배 △울산 동부서장 양희성 △세종 경무기획과장 한상오 △세종 수사과장 고석길 △세종 범죄예방대응과장 맹훈재 △세종 범죄예방대응과(상황팀장) 김상민 △세종 생활안전교통과장 박상진 △세종 북부서장 조대현 △경기남부 청문감사인권담당관 이교동 △경기남부 경무기획과(경무계장) 서민석 △경기남부 치안정보과장 임준영 △경기남부 형사과장 고성한 △경기남부 안보수사과장 정활채 △경기남부 반부패·경제범죄수사대장 임지환 △경기남부 반부패·경제범죄수사대(피싱사기수사1계장) 박병연 △경기남부 광역범죄수사대장 허태규 △경기남부 범죄예방대응과장 황영선 △경기남부 112치안종합상황실(상황팀장) 이동석 △경기남부 112치안종합상황실(상황팀장) 이병준 △경기남부 여성안전과장 송혜영 △경기남부 청소년보호과장 김현정 △경기남부 교통과장 선승석 △경기남부 (경기도남부 자치경찰위원회) 곽동주 △경기남부 수원장안서장 최일수 △경기남부 수원권선서장 류창선 △경기남부 수원팔달서장 권용웅 △경기남부 안양만안서장 김형록 △경기남부 성남중원서장 임동호 △경기남부 안산상록서장 이종무 △경기남부 평택서장 이규환 △경기남부 용인동부서장 임성식 △경기남부 용인서부서장 이태욱 △경기남부 하남서장 오지형 △경기남부 과천서장 박진식 △경기남부 양평서장 이민수 △경기북부 청문감사인권담당관 이선래 △경기북부 경무기획정보화장비과장 윤태시 △경기북부 수사과장 이병우 △경기북부 형사과장 한상구 △경기북부 광역범죄수사대장 조창배 △경기북부 범죄예방대응과(범죄예방계장) 천문영 △경기북부 112치안종합상황실장 최영기 △경기북부 112치안종합상황실(상황팀장) 김하철 △경기북부 여성청소년과장 신성철 △경기북부 교통과장 노윤환 △경기북부 (경기도북부 자치경찰위원회) 조은순 △경기북부 남양주남부서장 오지용 △경기북부 남양주북부서장 김경진 △경기북부 동두천서장 최윤덕 △경기북부 포천서장 조명선 △경기북부 연천서장 강석진 △강원 홍보담당관 박상경 △강원 경무기획정보화장비과장 박범정 △강원 경비과장 정대리 △강원 치안정보과장 유기석 △강원 범죄예방대응과(범죄예방계장) 최상욱 △강원 112치안종합상황실장 김진수 △강원 112치안종합상황실(상황팀장) 정규오 △강원 112치안종합상황실(상황팀장) 박성규 △강원 교통과장 성준호 △강원 (강원특별자치도 자치경찰위원회) 김택수 △강원 춘천서장 박재삼 △강원 영월서장 김인철 △강원 홍천서장 박정준 △강원 평창서장 박동석 △강원 인제서장 정집범 △강원 철원서장 천현길 △강원 화천서장 조재형 △강원 양구서장 정세윤 △충북 홍보담당관 손휘택 △충북 청문감사인권담당관 최성규 △충북 경무기획정보화장비과장 성강제 △충북 경비과장 윤원섭 △충북 수사과장 김항년 △충북 형사과장 이상근 △충북 광역범죄수사대장 목성수 △충북 범죄예방대응과장 한태동 △충북 112치안종합상황실(상황팀장) 이승하 △충북 112치안종합상황실(상황팀장) 김영돈 △충북 여성청소년과장 한혜선 △충북 충주서장 신동일 △충북 영동서장 이두한 △충북 괴산서장 오용래 △충북 보은서장 최인규 △충북 음성서장 정광복 △충북 진천서장 한동희 △충남 홍보담당관 노경수 △충남 청문감사인권담당관 정찬현 △충남 경비과장 신성훈 △충남 치안정보과장 오종호 △충남 수사과장 소완선 △충남 광역범죄수사대장 노세호 △충남 범죄예방대응과(범죄예방계장) 신승주 △충남 112치안종합상황실장 김한철 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 이승환 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 이상일 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 고태완 △충남 여성청소년과장 김용원 △충남 여성청소년과(청소년보호계장) 조은철 △충남 교통과장 우민구 △충남 (충청남도 자치경찰위원회) 이종철 △충남 보령서장 함윤석 △충남 당진서장 소준관 △충남 예산서장 김선동 △충남 부여서장 김현우 △충남 서천서장 윤승구 △충남 금산서장 강동하 △충남 청양서장 최선식 △충남 태안서장 양광모 △전북 청문감사인권담당관 이인영 △전북 경무기획정보화장비과장 설은미 △전북 수사과장 박천환 △전북 형사과장 선원 △전북 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김재영 △전북 112치안종합상황실장 유봉현 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 이광현 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 이정호 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 최영신 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 이성재 △전북 여성청소년과(청소년보호계장) 최윤석 △전북 (전북특별자치도 자치경찰위원회) 강길범 △전북 정읍서장 강경남 △전북 김제서장 허성수 △전북 완주서장 손광혁 △전북 부안서장 조성근 △전북 임실서장 백형석 △전북 순창서장 박삼서 △전북 진안서장 신은영 △전북 장수서장 이여정 △전남 홍보담당관 이광재 △전남 경무기획정보화장비과장 김종득 △전남 경비과장 이재성 △전남 형사과장 김중호 △전남 범죄예방대응과(범죄예방계장) 장현필 △전남 112치안종합상황실(상황팀장) 박병준 △전남 여성청소년과장 박상훈 △전남 교통과장 문병조 △전남 목포서장 장명본 △전남 순천서장 박송희 △전남 나주서장 이원일 △전남 함평서장 강기현 △전남 담양서장 이병귀 △전남 곡성서장 한민 △경북 홍보담당관 안문기 △경북 청문감사인권담당관 정근호 △경북 경무기획정보화장비과장 권혁준 △경북 경비과장 김유식 △경북 치안정보과장 김호덕 △경북 수사과장 장호식 △경북 형사과장 장찬익 △경북 광역범죄수사대장 박기석 △경북 안보수사과장 김동혁 △경북 범죄예방대응과장 박경준 △경북 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김천우 △경북 112치안종합상황실장 소진기 △경북 112치안종합상황실(상황팀장) 장영식 △경북 112치안종합상황실(상황팀장) 김한국 △경북 교통과장 서영남 △경북 (경상북도 자치경찰위원회) 이정열 △경북 경주서장 김정진 △경북 포항남부서장 정홍선 △경북 경산서장 박만우 △경북 안동서장 금주현 △경북 영천서장 김미향 △경북 칠곡서장 김덕환 △경북 의성서장 김대웅 △경북 울진서장 안중만 △경북 봉화서장 이창민 △경북 청송서장 여환수 △경북 고령서장 변지희 △경남 홍보담당관 소동현 △경남 청문감사인권담당관 원용덕 △경남 경비과장 박진효 △경남 수사과장 이용욱 △경남 형사과장 조상윤 △경남 사이버수사과장 송세호 △경남 광역범죄수사대장 서상태 △경남 범죄예방대응과(범죄예방계장) 최홍열 △경남 112치안종합상황실장 김현진 △경남 112치안종합상황실(상황팀장) 김선섭 △경남 112치안종합상황실(상황팀장) 신찬욱 △경남 여성청소년과(청소년보호계장) 표준영 △경남 교통과장 박상욱 △경남 마산중부서장 김동현 △경남 진해서장 이상경 △경남 김해중부서장 지병철 △경남 거제서장 문석진 △경남 통영서장 이호 △경남 거창서장 김해진 △경남 고성서장 오덕관 △경남 함양서장 신대호 △경남 의령서장 강호진 △제주 홍보담당관 장요한 △제주 수사과장 정태운 △제주 형사과장 길민성 △제주 범죄예방대응과(범죄예방계장) 최지혜 △제주 범죄예방대응과(상황팀장) 한희주 △제주 여성청소년과장 정인환 △제주 경비교통과장 김준식 △제주 서부서장 윤성근 △제주 서귀포서장 이화섭 △서울 경무기획과 강태영 △서울 경무기획정보화장비과(대기) 김성구 △서울 경무기획정보화장비과(대기) 황재현 △부산 경무기획과(대기) 서호갑 △부산 경무기획과(대기) 윤영진 △대구 경무기획정보화장비과(대기) 김시동 △대구 경무기획정보화장비과(대기) 변인수 △대구 경무기획정보화장비과(대기) 이희석 △대구 경무기획정보화장비과(대기) 최용석 △인천 경무기획과(대기) 김형기 △광주 경무기획정보화장비과(대기) 박종열 △광주 경무기획정보화장비과(대기) 차복영 △울산 경무기획정보화장비과(대기) 김병수 △울산 경무기획정보화장비과(대기) 장종근 △울산 경무기획정보화장비과(대기) 진상도 △경기남부 경무기획과(대기) 박정웅 △경기남부 경무기획과(대기) 위동섭 △경기남부 경무기획과(대기) 정성엽 △경기남부 경무기획과(대기) 정준엽 △경기남부 경무기획과(대기) 조현진 △경기남부 경무기획과(대기) 황규정 △경기북부 경무기획정보화장비과(대기) 강향희 △강원 경무기획정보화장비과(대기) 유철 △충남 경무기획정보화장비과(대기) 김양효 △전북 경무기획정보화장비과(대기) 최홍범 △경북 경무기획정보화장비과(대기) 이동승 △경남 경무기획정보화장비과(대기) 김민준 △경남 경무기획정보화장비과(대기) 손동영 △경남 경무기획정보화장비과(대기) 진훈현 △경남 경무기획정보화장비과(대기) 황철환 △서울(치안지도관) 한동훈 △부산 (치안지도관) 송현건 △대구 (치안지도관) 한재웅 △광주 (치안지도관) 최현 △경기남부 (치안지도관) 정한용 △경기남부 (치안지도관) 한원횡