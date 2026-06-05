[검색폭발 이슈키워드] 온누리상품권

사진은 참고 이미지로 서울 동대문구 경동시장 한 점포에 '온누리상품권 사용 가능' 안내문이 걸려 있는 모습. /사진=뉴스1

온누리상품권은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 발행하는 상품권입니다. 전통시장과 지역 상점가 활성화를 위해 도입된 만큼, 사용처가 전통시장과 지역 상점 등으로 제한돼 있습니다.

온누리상품권은 소비 활성화를 위해 액면가보다 할인된 가격에 판매됩니다. 따라서 전통시장이나 지역 상점에서 비교적 고가의 물품을 구매할 경우 온누리상품권을 먼저 구매해 결제하면 비용을 절약할 수 있습니다. 개인 구매 한도는 월 100만원입니다.

온누리상품권은 5일 삼성전자가 반도체 사업 성과를 국민과 공유하기 위해 제품 구매 금액의 20%를 온누리상품권으로 지급하겠다고 밝히면서 관심을 모았습니다.

삼성전자는 오는 8일부터 7월 5일까지 4주간 삼성전자 제품을 구매한 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 제공하는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행합니다. 제품 구매 후 삼성닷컴 행사 페이지에서 신청할 수 있으며, 오프라인 구매 고객도 관련 증빙을 제출하면 온누리상품권을 받을 수 있습니다.

이번 감사 페스티벌은 삼성전자가 노동조합과 임금협상 과정에서 약속한 '5조원 사회 기여 확대'를 실행하기 위한 계획의 일부입니다. 삼성전자는 이번 행사를 통해 고객들에게 총 4000억원 규모의 온누리상품권을 지급할 것으로 예상됩니다.

삼성전자는 "국민의 기대와 눈높이를 고려하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가겠다"고 밝혔습니다.