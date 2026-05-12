어정원 PK 유도→이호재 결승골 쾅! 포항, 인천 원정서 1-0 신승... 4경기 무패 행진 '4위 수성' [인천 현장리뷰]

포항 스틸러스가 인천 유나이티드 원정에서 이호재의 페널티킥 결승골로 1-0 신승을 거두었다. 이 승리로 포항은 4경기 무패 행진을 이어가며 K리그1 4위를 유지했다. 인천은 경기 내내 동점골을 노렸으나 포항의 수비를 뚫지 못하고 5위에서 6위로 하락했다.

포항 스틸러스 공격수 이호재가 12일 오후 7시30분 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. /사진=한국프로축구연맹 제공

박태하 포항 스틸러스 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

포항 스틸러스가 인천 유나이티드 원정에서 귀중한 승리를 챙겼다.

포항은 12일 오후 7시30분 인천축구전용경기장에서 열린 인천과의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 원정에서 1-0으로 승리했다.

4경기 무패(3승1무) 신바람 행진을 이어간 포항은 승점 22(6승4무4패)로 4위를 유지했다. 반면 인천은 승점 18(5승3무6패)로 5위에서 6위로 내려갔다.

홈팀 인천은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 최전방 투톱에 박호민, 박승호가 나서고 2선에 정치인, 정원진, 서재민, 김성민이 자리했다. 포백은 이주용, 박경섭, 김건희, 최승구가 포진했다. 골키퍼 장갑은 김동헌이 꼈다.

원정팀 포항도 4-4-2로 맞섰다. 이호재, 조상혁이 투톱에 서고 좌우측 윙어에 각각 어정원, 황서용이 배치됐다. 중원은 기성용, 김동진이 형성했다. 포백은 김호진, 전민광, 박찬용, 강민준이 구성했다. 골문은 황인재가 지켰다.

포항이 경기 초반 먼저 골망을 흔들었지만 오프사이드로 득점이 취소됐다. 전반 12분 어정원이 문전으로 올린 크로스를 조상혁 헤더로 골망을 갈랐지만 바로 오프사이드가 선언됐다.

반격에 나선 인천이 골대를 강타했다. 전반 22분 상대 진영 중앙 부근에서 박승호가 상대 볼을 가로채 기습적으로 중거리슛을 때렸다. 볼은 골대 왼편을 맞고 나와 아쉬움을 삼켰다.

포항 스틸러스 미드필더 기성용. /사진=한국프로축구연맹 제공

윤정환 인천 유나이티드 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

포항이 다시 위협적인 슈팅으로 인천을 압박했다. 전반 26분 이호재의 침투 패스를 받은 어정원이 페널티박스 왼편에서 오른발 슈팅으로 연결했지만 김동헌 골키퍼가 정면에서 쳐냈다.

인천이 전반 중후반 정원진이 부상 당하는 변수가 발생했다. 정원진은 포항 선수에게 발뒤꿈치를 밟혔고 더 이상 경기를 뛰기엔 무리라고 판단, 이명주가 들어갔다.

포항이 전반 막판 선제골을 넣으며 기선제압에 성공했다. 어정원이 박스 안을 돌파하다 김건희의 깊은 태클에 쓰려졌고, 주심은 바로 페널티킥(PK)을 선언했다. 키커로 나선 이호재가 골키퍼를 속이며 가운데로 차 넣어 골망을 흔들었다.

반격에 나선 인천이 전반 45분 역습 상황에서 정치인이 드리블 돌파 후 박스 바깥에서 땅볼슛을 때렸지만 황인재 골키퍼가 잡아냈다.

전반은 포항이 1-0으로 앞선 채 종료됐다.

인천-포항 경기 장면. /사진=한국프로축구연맹 제공

후반 들어 인천이 먼저 골문을 위협했다. 후반 4분 포항 선수가 헤더로 걷어낸 볼을 아크서클에서 이명주가 바로 논스톱 슈팅으로 연결했다. 하지만 이 로켓포 같은 슈팅을 황인재 골키퍼가 놀라운 반사신경으로 쳐냈다.

동점골이 절실한 인천은 교체 카드를 단행했다. 후반 12분 박태하 감독은 이청용과 페리어를 동시에 투입시키며 공격 변화를 꾀했다.

최전방에 선 페리어는 후반 18분 아크서클 부근에서 기습적인 슈팅을 때렸지만 포항 수비수의 육탄 방어에 막혔다. 이어 박승호가 박스 중앙에서 침착하게 트래핑 후 바로 슈팅했지만 골대 위로 벗어났다.

경기 막판으로 갈수록 인천이 계속 몰아붙였다. 후반 33분 문전으로 날라온 크로스를 김건희가 헤더로 띄워줬고, 이어 이동률이 발을 뻗었지만 무위에 그쳤다.

1분 뒤 제르소가 중앙선에서 박스 안까지 드리블 돌파 후 왼발로 강하게 슈팅했지만 골대 바깥 그물을 때렸다.

인천은 후반 추가시간 5분까지 계속 몰아쳤지만 끝내 포항의 골문을 뚫지 못했다. 경기는 포항의 1-0 신승으로 마무리됐다.