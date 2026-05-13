드디어 韓 대표팀 '신화 창조' 나선다! 아이치·나고야 AG 대비 핸드볼 남녀 국가대표 소집 훈련 돌입 '최종 16명' 누구?

대한핸드볼협회는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 대비하여 남녀 국가대표팀 소집 명단을 확정하고 11일 진천선수촌에 입촌하여 강화훈련에 돌입했다. 남자 18명, 여자 21명 규모의 예비엔트리로 구성된 대표팀은 향후 단계별 훈련과 평가를 통해 8월 말 최종 16명의 아시안게임 출전 엔트리를 확정할 예정이다. 조영신 감독과 이계청 감독이 각각 남녀 대표팀을 이끌며, 조직력과 경기력 향상에 집중하여 아시아 최강 탈환을 목표로 하고 있다.

한국 남자 핸드볼 대표팀. /사진=대한핸드볼협회 제공

한국 여자 핸드볼 대표팀. /사진=대한핸드볼협회 제공

한국 핸드볼 대표팀이 신화 창조를 위해 다시 뛰기 시작했다.

대한핸드볼협회는 "2026 아이치·나고야 아시안게임을 대비해 남녀 국가대표팀 소집 명단을 확정하고, 11일 진천선수촌에 입촌해 본격적인 강화훈련에 돌입했다"고 밝혔다.

이번에 선발된 대표팀은 남자 18명, 여자 21명 규모의 예비엔트리로 구성됐다.

대표팀은 향후 단계별 훈련과 평가를 통해 선수 구성을 지속해서 점검·보완할 예정이며, 8월 말 아시안게임 최종 출전 엔트리 16명을 확정한다.

남자 대표팀은 조영신 감독(상무 피닉스), 여자 대표팀은 이계청 감독(삼척시청)이 각각 이끈다. 핸드볼협회는 "체계적인 훈련 로드맵을 기반으로 조직력과 경기력 향상에 집중할 예정"이라고 강조했다.

이번 남녀 소집 명단에는 신한 SOL Bank 25-26 핸드볼 H리그 통합우승을 이끈 이요셉(인천도시공사)과 강은혜(SK슈가글라이더즈)가 각각 포함됐다. 리그 정상급 선수들이 고르게 선발되며 전력의 안정감을 더했다.

여자 대표팀은 이연경(삼척시청)을 중심으로 박새영(삼척시청), 우빛나(서울시청)가 주축을 이루고 있다. 남자대표팀 역시 박재용(하남시청), 박세웅(SK호크스)을 중심으로 조직력을 끌어올릴 계획이다.

남녀 대표팀은 11일 1차 소집을 시작으로 진천선수촌에서 단계별 강화훈련에 돌입했다. 여자대표팀은 오는 9월까지 국외 전지훈련을 포함한 5차 훈련을 진행할 예정이다. 남자대표팀 역시 유럽 전지훈련을 포함한 단계별 프로그램을 추진한다.

양 팀은 8월 말 최종 16명의 아시안게임 엔트리를 확정한 뒤 9월 17일 나고야로 출국할 예정이다.

대한핸드볼협회는 "이번 아시안게임은 아시아 최강 탈환을 위한 핵심 무대이자 K핸드볼의 향방을 가를 중대한 대회"라며 "대표팀 전력을 총결집해 반드시 경쟁력을 입증하겠다"고 밝혔다.

남자대표팀 소집명단(18명). /표=대한핸드볼협회 제공