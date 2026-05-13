'끝판대장' 오승환 교수됐다! 대구대 특임 교수 임명 "수많은 위기·도전 결과를 나누고 싶다"

삼성 라이온즈 출신 오승환이 대구대학교 창업지원단 특임교수로 임명됐다. 오승환은 프로 경력 동안 보여준 도전정신과 자기관리, 위기 극복 능력을 대학 창업 교육에 접목하기 위해 임명됐다. 그는 앞으로 스포츠 리더십 특강과 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등에서 활동하며 노하우를 전수할 예정이다.

지난 11일 열린 오승환 특임교수 임명식 장면. /사진=리코스포츠에이전시

2025 신한 SOL Bank KBO리그 두산 베어스 대 삼성 라이온즈 경기가 28일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 삼성 오승환 은퇴 투어 행사가 경기에 앞서 진행됐다. 오승환이 팬들에 소회를 밝히고 있다. 이번 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리하는 오승환은 앞으로 원정 경기에서 상대 팀 팬들과 선수들을 상대로 작별 인사를 하는 은퇴 투어를 진행한다. /사진=김진경 kim.jinkyung@

한국 야구의 '살아있는 전설'이자 '끝판대장' 삼성 라이온즈 출신 오승환(44)이 마운드를 넘어 대학 강단에 선다.

오승환의 매니지먼트사인 리코스포츠에이전시는 13일 "대구대학교 창업지원단이 지난 11일 오승환을 창업지원단 특임교수로 임명했다"고 밝혔다. 이번 임명은 오승환이 프로 커리어 내내 보여준 도전정신과 자기관리, 그리고 글로벌 무대에서의 위기 극복 능력을 대학의 창업 교육에 접목하기 위해 전격적으로 추진됐다.

오승환 신임 교수는 향후 스포츠 리더십 특강을 비롯해 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다방면에서 활동하며 현장의 노하우를 전수한다.

임명 직후 오승환은 "선수 생활을 하며 겪은 수많은 위기와 도전의 결과를 청년 창업가들과 나누고 싶다"며 "새로운 도전을 시작하는 이들에게 조금이나마 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"는 소감을 전했다.

이재현 대구대 창업지원단장은 "오 선수는 끊임없이 자신을 관리하며 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물"이라며 "학생들에게 도전과 끈기, 책임감의 가치를 보여주는 최고의 롤모델이 될 것"이라고 임명 배경을 설명했다.

한편 오승환은 KBO 리그는 물론 일본 프로야구(NPB), 미국 메이저리그(MLB)를 누비며 한·미·일 통산 549세이브를 거둔 역대급 마무리 투수다. 마운드에서 쌓은 그의 '강심장' 노하우가 창업 생태계에 어떤 새로운 바람을 불어넣을지 자못 궁금하다.