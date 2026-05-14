[오피셜] 'FA 최대어' 박지수, KB 남는다! WKBL 최고 연봉 갱신... 계약 2년·연간 총액 5억

여자프로농구 FA 최대어 박지수(28)가 소속팀 청주 KB스타즈와 재계약을 체결했다. 계약기간은 2년이며, 연간 총액은 5억원으로 WKBL 최고 연봉 기록을 갱신했다. 박지수는 다음 시즌에도 팀 주장을 맡아 코트 안팎에서 구심점 역할을 수행할 예정이다.

박지수. /사진=WKBL 제공

여자프로농구 자유계약선수(FA) 시장 최대어로 꼽힌 박지수(28)가 소속팀 청주 KB스타즈에 남는다.

KB는 "박지수와 FA 재계약을 체결했다"면서 "계약기간은 2년이며, 연간 총액은 5억원"이라고 14일 영입을 공식발표했다.

박지수는 이번 계약으로 WKBL 최고 연봉 기록을 갱신하게 됐다.

KB 관계자는 "박지수가 지난 시즌 통합우승에 이어 '백투백 챔피언'에 도전하는 KB의 여정에 동행한다. 차기 시즌에도 팀 주장을 맡아 코트 안팎에서 구심점 역할을 수행할 예정"이라고 전했다.

박지수는 구단을 통해 "늘 응원해주시는 팬들과 깊은 신뢰를 보내주신 구단에 감사드린다"며 "큰 책임감을 느끼고 있으며 함께하는 동료들과 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다"고 각오를 밝혔다.

박지수 재계약 오피셜. /사진=청주 KB 제공

한편 KB스타즈는 2026년 FA 대상자 총 10명 중 소속 선수 5명과 협상을 성공적으로 마무리했다.

KB는 "오랜 시간 함께 한 선수들과 서로의 믿음을 확인한 의미있는 시간이었다"면서 "추가적 전력 구성에 집중할 계획"이라고 전했다.