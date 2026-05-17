'월드컵 탈락' 아쉬움 삼킨 이승우 "아쉽고 슬펐지만, 감독님 선택 존중" [전주 현장]

이승우는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 엔트리에서 탈락한 것에 대해 아쉽고 슬펐지만, 홍명보 감독의 선택을 존중한다고 말했다. 그는 전북 소속으로 이번 시즌 14경기에 출전해 3골 1도움을 기록 중이었다. 이승우는 대표팀이 월드컵에서 잘하기를 바라며, 자신은 계속 도전하고 좋은 모습을 보이는 것밖에 없다고 덧붙였다.

전북 현대 이승우. /사진=김명석 기자

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 엔트리에서 탈락한 이승우(28·전북 현대)가 "당연히 아쉽고 슬펐다"며 아쉬움을 삼켰다.

이승우는 17일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 15라운드 김천 상무전 이후 취재진과 만난 자리에서 "이제 지나간 일이다. 저는 최선을 다했고, 선택은 (홍명보) 감독님의 몫이었기 때문에 감독님 선택을 존중한다"고 말했다.

이번 시즌 전북 소속으로 14경기에 출전해 3골 1도움을 기록 중인 이승우는 '조커 자원'으로서 북중미 월드컵 엔트리 승선 여부에 관심도가 컸다. 그러나 전날 발표된 26명의 북중미 월드컵 최종 엔트리에 이승우의 이름은 없었다.

이승우는 "대표팀이 월드컵에 가서 잘했으면 좋겠다"며 "저는 잘 쉬고, 또 도전해야 한다. 계속 아쉬워하고 슬퍼할 시간이 없는 게 저희의 직업이다. 언젠가는 되겠죠"며 애써 웃어 보였다.

이어 그는 "저도 당연히 아쉬웠는데, 선수들도 되게 많이 아쉬워했다"면서 "어쩔 수 없다. 이제 끝난 거니까 훈련하고, 또 경기하고 좋은 모습을 보이는 것 밖에는 없다"고 덧붙였다.

이승우는 지난 2018 FIFA 러시아 월드컵 당시엔 신태용 감독의 부름을 받아 첫 월드컵 무대를 누볐으나, 지난 2022 카타르 대회에 이어 이번에도 월드컵 본선에 나서지 못하게 됐다.