두산건설, 부산 망미5구역 재개발사업 시공사 선정

망미5구역 조감도/사진제공=두산건설

두산건설이 부산 수영구 '망미5구역 재개발사업' 시공사로 선정됐다.

두산건설은 지난 16일 열린 망미5구역 재개발사업 시공사 선정총회에서 시공사로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

망미5구역 재개발사업은 부산광역시 수영구 망미동 458-2번지 일원에 지하 5층~지상 32층, 아파트 13개 동, 1800가구와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 도급액은 7334억원이다.

사업지는 부산도시철도 3호선 망미역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지다. 광안대교와 원동IC 등 주요 교통망을 통해 해운대구, 연제구, 남구 등 부산 주요 지역으로의 이동도 수월하다.

두산건설 관계자는 "자사의 브랜드 가치에 걸맞은 상품 경쟁력과 성실시공으로 기대에 부응하겠다"며 "앞으로도 공공과 민간을 아우르는 정비사업 포트폴리오를 확대하고 주요 사업지에서 입지를 넓혀가겠다"고 말했다.

두산건설은 올해 신규 수주 목표를 창사 이래 최대 수준인 6조원으로 제시했다. 올해 들어 서울 마곡동, 신림동, 홍은1구역, 충정로1구역을 비롯해 부산 명장3구역, 용호7구역에 이어 망미5구역 재개발사업까지 수주하며 약 2조원 규모의 신규 일감을 확보했다.