임직원 키운 나무 다시 숲으로…DL이앤씨, 생태복원 활동 전개

'DL 숲을짓다' 행사 기념촬영/사진제공=DL이앤씨

DL이앤씨(79,700원 ▼600 -0.75%)가 임직원이 직접 키운 나무를 서울 마포구 노을공원 일대에 심으며 생태계 복원에 나섰다.

DL이앤씨는 서울 마포구 노을공원에서 생태 복원 봉사활동 'DL 숲을 짓다'를 진행했다고 18일 밝혔다. 'DL 숲을 짓다'는 임직원들이 묘목을 키우고 숲 조성에 참여하는 생태 복원 활동이다.

DL이앤씨는 2024년부터 노을공원시민모임과 함께 도심 녹지 회복과 생물다양성 확대를 위한 활동을 이어오고 있다. 임직원들이 심은 참나무는 숲의 일부로 자라 다양한 생물이 공존할 수 있는 생태 환경 조성에 활용된다.

이날 참가자들은 노을공원 일대에서 참나무 묘목 식재와 생태교란식물 제거 활동을 진행했다. 이번 활동은 특히 임직원들이 사전에 직접 도토리 씨앗을 받아 묘목으로 키우고 이를 다시 숲에 전달하는 참여형 프로그램 '집씨통 키우기'와 연계해 의미를 더했다. 씨앗을 키우는 과정부터 숲 조성까지 전 과정에 함께하며 자연의 순환과 생태 복원의 가치를 체험할 수 있도록 기획됐다.

DL이앤씨는 2024년 활동 시작 이후 임직원들이 직접 기른 300그루 이상의 묘목을 노을공원 숲 조성에 활용해왔다. 이번 활동은 단순한 일회성 봉사활동을 넘어, 버려진 공간에 다시 생명을 심고 미래 세대를 위한 건강한 자연 환경을 만들어간다는 점에서 의미를 더했다.

DL이앤씨 관계자는 "'DL 숲을 짓다'는 임직원들이 생태 복원 과정에 직접 참여하며 환경의 가치를 자연스럽게 체감할 수 있도록 기획된 활동"이라며 "앞으로도 임직원과 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 ESG 활동을 통해 지속가능한 생태 환경 조성에 기여해 나가겠다"고 말했다.