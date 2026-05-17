'아쉬운 수비→안타로 만회' 대수비 출전 송성문, 2G 연속 안타... 팀은 NL 서부 공동 선두 질주 [SD 리뷰]

송성문은 17일 시애틀 매리너스와의 원정경기에서 7회 대수비로 출전하여 1타수 1안타를 기록했다. 그는 16일 시애틀전에서 4타수 1안타를 기록한 데 이어 두 경기 연속 안타를 때려냈고, 시즌 타율은 0.176에서 0.222로 상승했다. 샌디에이고는 시애틀을 7-4로 꺾고 2연승을 달리며 내셔널리그 서부지구 2위 자리를 지켰다.

샌디에이고 파드리스 송성문. /AFPBBNews=뉴스1

송성문(30·샌디에이고 파드리스)이 수비에서 아쉬움을 타석에서 털어냈다.

송성문은 17일(한국 시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스와 원정경기에서 7회 대수비로 출전해 1타수 1안타를 기록했다.

16일 시애틀전 선발 라인업에 이름을 올려 4타수 1안타를 기록하며 무려 열흘 만에 안타를 때려낸 그는 두 경기 연속 안타를 때려냈다.

시즌 타율은 0.176에서 0.222(18타수 4안타)로 상승했다. 출루율과 장타율도 0.300, 0.235에서 0.333, 0.278이 됐다.

이날은 전날과 달리 벤치에서 경기를 시작했으나 팀이 7-2로 앞선 7회말 기회를 잡았다. 닉 카스테야노스를 대신해 2루수 대수비로 그라운드에 투입됐다.

8회말 수비에선 아쉬운 장면이 나왔다. 무사 2,3루에서 아로사레나가 때린 강습 타구 때 한 번에 포구하지 못했다. 시속 102.3마일(164.6㎞) 빠른 타구였기에 쉽게 잡아낼 수 있는 공은 아니었기에 실책이 아닌 내야 안타로 기록됐으나 타자주자를 잡아내며 아웃카운트를 늘릴 수 있었기에 아쉬움도 남았다.

샌디에이고 파드리스 송성문. /AFPBBNews=뉴스1

이어진 콜 영의 타석에서 잰더 보가츠로부터 땅볼 타구를 전달받아 아웃카운트를 늘렸고 9회초 타석에서 만회했다.

미겔 안두하가 2루 도루에 실패하며 주자가 사라진 1사에서 타석에 오른 송성문은 도밍고 곤잘레스를 상대로 볼카운트 2-1에서 시속 84.3마일(135.7㎞) 낮은 슬라이더를 걷어올려 우익수 앞에 떨어지는 안타를 만들어냈다.

2사 후 로돌포 듀란의 홈런성 타구가 상대 중견수의 호수비에 막히며 득점으로 이어지지 않은 게 아쉬웠다.

샌디에이고는 시애틀을 7-4로 꺾고 27승 18패를 기록했다. 2연승을 달린 샌디에이고는 LA 다저스(28승 18패)를 0.5경기 차로 추격하며 내셔널리그 서부지구 2위 자리를 지켰다.