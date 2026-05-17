장동혁 "정청래 암살단, 명청대전 결과…친명 범인도 봐줘선 안 돼"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.5.15/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

장동혁 국민의힘 대표가 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥한 암살 모의 대화가 이재명 대통령 지지자 대화방에서도 포착됐다는 기사를 공유하며 "이번 사건의 실상은 '명청대전'의 결과물"이라고 주장했다.

장 대표는 17일 SNS(소셜미디어)에 "이재명(대통령) 지지자 SNS 단체방에서 암살 모의가 있었다고 한다 이재명의 뜻을 거역했다고 암살이라니 무섭다. 참담하다는 정청래의 심정도 이해가 간다"며 이같이 적었다. 이어 "범인이 '친명'이라고 봐줘서도 안 된다"며 "이재명은 즉각 경찰에 신속하고 엄정한 수사를 지시하라"고 덧붙였다.

경찰은 이날 민주당으로부터 정 대표에 대한 신변보호 요청이 전날 접수됐으며 이에 따른 조치 시기를 협의 중이며 이를 대폭 앞당기겠다고 밝혔다. 당초 경찰은 공식 선거운동 시작일인 오는 21일을 기해 주요 정당 대표 등에 대한 신변보호에 나설 계획이었다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "'정청래를 죽이자', '정청래 암살단 모집' 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 경찰에 신변보호 요청 사실을 전했다.

정 대표는 이와 관련해 자신의 SNS에 "참담하다. 더 조심하고 더 낮게 더 열심히 뛰겠다"며 "사람을 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치를 했으면 좋겠다"고 썼다.

한 매체는 이같은 와중에 해당 암살 모의 정황이 담긴 대화가 이 대통령 지지자들이 모인 단체방에도 비슷한 글이 게재됐다고 보고했다.