'한·일 야구 전설들' 드디어 서울서 맞붙는다, 12월 5일 고척돔 3회 대회 개최

한국과 일본 야구 레전드 스타들이 참여하는 '한일 드림 플레이어즈 게임'이 12월 5일 서울 고척스카이돔에서 처음으로 한국에서 개최된다고 리코스포츠에이전시가 밝혔다. 오승환 선수는 한국 개최에 대한 기대감을 전했으며, 김인식 감독이 이끄는 팀 코리아와 하라 다쓰노리 감독이 이끄는 팀 재팬이 출전했다. 지난 두 번의 대회는 일본 홋카이도에서 열렸으며, 2024년에는 일본이, 2025년에는 한국이 승리했다.

지난 해 11월 일본 에스콘필드 홋카이도에서 열린 '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'에서 한국 레전드 팀이 승리 후 기념촬영을 하고 있다. /사진=사진공동취재단

한국과 일본 야구의 레전드 스타들이 드디어 서울에서 맞붙는다.

'한일 드림 플레이어즈 게임'이 오는 12월 5일 서울 고척스카이돔에서 개최된다고 리코스포츠에이전시가 18일 밝혔다. 3회째를 맞는 이 대회가 한국에서 열리는 것은 처음이다.

지난해 은퇴 후 대회에 출전한 오승환(전 삼성)은 "한일 드림 플레이어즈 게임에 다시 참가할 수 있게 돼 매우 기쁘고 영광스럽게 생각한다. 지난해 많은 팬 여러분의 뜨거운 관심과 응원 속에 특별한 추억을 만들 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "올해는 한국에서 개최되는 만큼 더 많은 국내 팬들과 추억을 나눌 수 있을 것 같아 기대된다" 고 소감을 전했다.

오승환이 지난해 '한일 드림 플레이어즈 게임'에서 인터뷰를 하고 있다. /사진=사진공동취재단

앞서 1·2회 대회는 일본 홋카이도 에스콘필드에서 치러졌다. 팀 코리아는 김인식 감독의 지휘 아래 이종범, 오승환, 김태균, 정근우, 이대호, 윤석민 등 한국 야구의 레전드 스타들이 출전했다. 팀 재팬 역시 하라 다쓰노리 감독을 사령탑으로 마스이 히로토시, 오가사와라 미치히로, 우에하라 코지, 이토이 요시오 등 전설의 선수들이 참가했다.

2년 연속 전석 매진을 기록한 가운데 2024년엔 일본이 10-6으로 이기고 2025년엔 한국이 7-1로 승리했다. 1회 대회 MVP는 일본의 이토이 요시오, 2회 대회는 한국의 이대호가 차지했다.

지난해 에스콘필드 홋카이도에서 훈련하는 한국 레전드 팀. /사진=사진공동취재단

리코스포츠에이전시는 "2년 연속 일본에서 성공적으로 개최된 한일 드림 플레이어즈 게임을 올해는 한국 야구 팬 여러분들 앞에서 선보일 수 있어 감회가 크다"며 "첫 서울 개최인 만큼 한국 팬들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.

'한일 드림 플레이어즈 게임 2026'의 출전 선수 라인업과 세부 프로그램, 티켓 예매 일정 등은 추후 순차적으로 공개된다.