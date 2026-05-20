'지소연 PK 실축' 수원FC 위민, 北 내고향에 1-2 뼈아픈 역전패... AWCL 4강 탈락 [수원 현장리뷰]

수원FC 위민은 20일 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 내고향여자축구단에 1-2로 역전패했다. 수원FC 위민은 전반전 압도적인 경기력을 선보였으나 득점 없이 마쳤고, 후반 5분 아야카의 선제골로 앞서갔다. 그러나 내고향은 후반 10분 조금옥의 동점골과 후반 22분 김경영의 역전골로 승리했으며, 수원FC 위민은 후반 34분 지소연의 페널티킥 실축으로 결정적인 기회를 놓치며 AWCL 4강에서 탈락했다.

지소연(66번)이 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전 도중 페널티킥 실축 후 무릎 꿇고 있다. /사진=뉴스1

20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 경기 중 득점에 기뻐하는 내고향여자축구단. /사진=대한축구협회(KFA) 제공

결정적인 순간 주장의 페널티킥 실축이 치명적이었다. 전반전 압도적인 경기력을 선보였던 수원FC 위민이 석패했다.

수원FC 위민(대한민국)은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 내고향여자축구단(북한)에 1-2로 졌다.

이날 경기에서 승리한 내고향은 오는 23일 열리는 결승전 무대에 진출해 앞서 멜버른 시티FC(호주)를 2-1로 꺾고 결승 티켓을 선점한 도쿄 베르디 벨레자(일본)와 아시아 최강 자리를 두고 격돌하게 된다.

수원FC 위민의 박길영 감독은 최전방에 하루히 스즈키와 밀레니냐를 배치했다. 중원에는 주장 지소연을 필두로 아야카, 권은솜, 윤수정이 나섰고, 포백 수비라인은 이유진, 서예진, 김혜리, 한다인이 구축했다. 골문은 김경희가 지켰다.

지소연(가운데)이 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 경기 중 드리블 돌파를 시도하고 있다. /사진=대한축구협회(KFA) 제공

이에 맞서는 내고향은 주장 김경영과 조금옥, 김혜영을 스리톱으로 내세웠다. 미드필더진에는 김성옥, 박예경, 안복영이 이름을 올렸고, 리명금, 리유정, 조국화, 리국향이 포백 라인을 구성했다. 최후방 골키퍼 장갑은 박주경이 꼈다.

경기 초반 주도권은 수원FC 위민이 잡았다. 전반 21분, 하루히가 날카로운 헤더 슈팅을 시도했으나 공은 오른쪽 골대를 강하게 강타했다.

아쉬움은 이어졌다. 전반 30분, 프리킥 상황에서 흘러나온 공을 밀레니냐가 오른발 슈팅으로 연결했지만, 이 역시 왼쪽 골대를 맞고 나왔다.

전반전 흐름은 일방적이었다. 38분, 하루히의 헤더 슈팅이 내고향 골키퍼 뒷꿈치에 걸리며 골문을 살짝 벗어났다. 전반전은 0-0으로 끝났다.

20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 경기 중. /사진=대한축구협회(KFA) 제공

박길영 수원FC 위민 감독이 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 경기를 바라보고 있다. /사진=대한축구협회(KFA) 제공

후반전 들어 수원FC 위민이 먼저 포문을 열었다. 후반 5분, 골문 앞으로 높게 뜬 공을 아야카가 감각적인 오른발 슈팅으로 연결해 내고향의 골망을 흔들었다. 비디오판독(VAR)을 거쳐 최종 골로 인정됐다.

내고향은 실점 후 공세를 올리더니 기어이 동점골을 기록했다. 후반 10분, 프리킥 상황에서 높게 올라온 크로스를 조금옥이 헤더 슈팅으로 연결하며 골망을 흔들었다.

기세를 탄 내고향은 역전까지 성공했다. 후반 22분 최전방의 김경영이 골문 앞 높게 뜬 공을 몸싸움으로 밀어내며 헤더 슈팅으로 역전골을 넣었다.

하루히가 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전 선제제골을 넣고 기뻐하고 있다. /사진=대한축구협회(KFA) 제공

수원FC 위민이 결정적인 기회를 잡았다. 후반 33분, 전민지가 페널티 박스 안에서 파울을 유도했다. 주심은 온 필드 리뷰 끝에 페널티킥을 선언했다. 키커로는 지소연이 나섰다.

후반 34분, 지소연이 페널티킥을 실축했다. 골키퍼 방향은 속였지만, 오른발 슈팅이 왼쪽 골문을 그대로 벗어났다.

내고향은 수비 숫자를 늘려 수원FC 위민의 공세를 막아냈다. 수원FC 위민은 전방으로 볼을 붙이며 내고향 뒷공간을 노렸다.

후반전 추가시간은 7분이 주어졌다. 수원FC 위민은 경기 종료 휘슬까지 공격을 시도했지만, 끝내 한 골 차로 패배하며 AWCL 4강에서 탈락했다.