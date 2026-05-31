삼성, 3연속 역전패는 없었다→구자욱 4안타 4타점 5출루 '맹활약' [대구 현장]

3연속 역전패는 없었다. 삼성 라이온즈가 연이틀 충격적인 패배의 아쉬움을 씻어냈다.
삼성은 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와 경기에서 9-4로 승리했다. 29일과 30일 잇달아 만루 홈런을 내주며 역전패를 당한 삼성은 이날은 상대의 막판 추격을 뿌리치며 주말 시리즈를 1승 2패로 마감했다.
앞선 두 경기와 마찬가지로 삼성은 초반부터 점수를 차곡차곡 쌓으며 앞서 나갔다. 1회말 구자욱의 2루타로 선제점을 뽑은 뒤 1-1 동점이던 3회말에는 구자욱의 2루타 때 상대 우익수 카메론의 실책이 겹치면서 1점을 추가했다. 곧이어 최형우의 2루타가 터져 스코어를 3-1로 벌렸다.
구자욱은 5회말에도 상대 선발 최민석에게서 우중월 투런 아치를 그려냈다. 계속된 2사 만루에서는 양우현이 밀어내기 볼넷을 얻어내 한 점을 더 달아났다. 6회말 몸에 맞는 볼로 출루한 구자욱은 6-4로 쫓긴 8회말 1타점 중전 안타를 추가하는 등 4안타 4타점 5출루로 맹활약했다. 곧이어 전병우와 박계범의 연속 적시타로 승부에 쐐기를 박았다.
지난 24일 롯데 자이언츠를 상대로 데뷔 첫 완봉승을 거둔 삼성 선발 양창섭은 이날도 6이닝을 4피안타 2실점으로 잘 막아 최근 3경기 연속 승리와 시즌 4승(무패)째를 따냈다.
4번타자 좌익수로 선발 출장한 삼성 최형우는 3회말 2사 2루에서 우익수쪽 1타점 2루타를 때려 KBO 최초로 1000개의 장타(2루타+3루타+홈런)를 기록했다. 2루타 553개, 3루타 20개, 홈런은 427개다.
두산은 2-6으로 뒤진 8회초 2점을 추격하는 데 그쳐 이틀 연속 대역전극의 기세를 이어가지 못했다. 최민석은 4이닝 5피안타 6실점(4자책)으로 부진해 최근 2연패를 당했다. 5회말 상대 선두 타자 김성윤의 투수 앞 땅볼을 1루에 악송구해 출루를 허용한 뒤 곧바로 구자욱에게 초구에 투런 홈런을 내준 것이 뼈아팠다.