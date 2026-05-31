박근혜 등장에 서문시장 '구름인파'…"추경호, 대구 경제 살릴 적임자"

[대구=뉴시스] 이무열 기자 = 박근혜 전 대통령이 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세를 하고 있다. 2026.05.31. [email protected] /사진=이무열

박근혜 전 대통령이 6·3 전국동시지방선거를 사흘 앞두고 보수의 성지로 불리는 대구 서문시장을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원에 나섰다. 박 전 대통령은 서문시장을 가득 채운 인파 속에서 "추 후보는 대구 경제를 살릴 제1의 적임자"라고 강조했다.

박 전 대통령은 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾아 추 후보와 함께 시장 상인 및 시민들 인사에 나섰다. 박 전 대통령이 대구에서 추 후보 지원사격에 나선 건 지난 23일 대구 칠성시장 이후 일주일만이다.

이날 박 전 대통령이 서문시장 앞에 모습을 보이자 시장은 순식간에 인파로 가득 찼다. 박 전 대통령이 환한 미소로 손을 흔들자 지지자들은 "박근혜 대통령님"을 외치며 환호성을 질렀다. 박 전 대통령을 보며 박수를 치고 태극기를 흔드는 시민들도 찾아볼 수 있었다.

(대구=뉴스1) 공정식 기자 = 박근혜 전 대통령과 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾은 가운데 구름 인파가 몰리고 있다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대구=뉴스1) 공정식 기자

이날 박 전 대통령은 그동안 선거 지원 유세 중 처음으로 마이크를 잡았다.

박 전 대통령은 "제가 올 때마다 서문시장이 따뜻하게 맞아주셔서 감사하다. 여러분을 뵈니 몸이 지쳐있어도 힘이 다시 막 솟는 것 같다"고 했다.

그러면서 "대구를 보수의 상징이라고 하지 않나. 저는 그중에서도 서문시장이 보수의 상징적인 곳이라 생각한다"며 "대구 경제가 어려워 여러분이 힘들어하시는 것을 잘 안다. 이번엔 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 돼야 한다"고 했다.

박 전 대통령은 "추경호 후보는 국무조정실장을 할 때 저와 같이 호흡을 맞춰 일을 한 분이다. 그때 참 일을 잘했다"며 "이후 경제부총리도 역임했다. 추 후보는 대구 경제를 살릴 제1의 적임자라고 믿는다"고 강조했다.

이어 "여기 계신 분들이 추 후보에게 압도적인 지지를 보내주면, 추 후보는 대구 경제를 잘 살려서 여러분께 보답해드릴 것이다. 부디 믿고 많이 지지해주길 부탁드린다"고 했다.

이날 서문시장을 찾은 박 전 대통령은 저녁 대구 수성못을 방문해 시민들과 거리 인사에 나선다.