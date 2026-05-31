"아스널 시간 끌다 주심한테 찍혔다" 나스리, 작심 발언 "벌 받은 것"... '우승' PSG는 칭찬 "비로소 전설 됐다"

전 아스널 미드필더 사미르 나스리는 아스널이 2025~2026 UEFA 챔피언스리그 결승전에서 PSG에 패한 원인을 심판 판정으로 지목했다. 나스리는 심판이 전반전 아스널의 시간 끌기에 앙심을 품고 후반전에 의도적으로 불리한 판정을 내렸다고 주장했다. 그는 연장전 페널티킥 논란에 대해서는 객관적인 시각을 유지했지만, 루이스 엔리케 PSG 감독의 지도력과 UCL 2연패를 달성한 PSG의 업적은 극찬했다.

에베레치 에제(오른쪽)가 경기 후 아쉬워하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

사미르 나스리. /AFPBBNews=뉴스1

전 아스널 미드필더 사미르 나스리(39)가 아스널의 패배 원인을 심판 판정으로 지목했다. 심판이 전반전 아스널의 시간 끌기에 앙심을 품고 후반전에 의도적으로 불리한 판정을 내렸다는 주장이다.

영국 '더선'은 31일(한국시간) "나스리가 프랑스 방송 '카날 플러스'에 출연해 심판 판정을 강도 높게 비판했다"고 보도했다.

아스널은 이날 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 '2025~2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)' 결승전에서 PSG와 연장전까지 1-1로 비긴 뒤, 이어진 승부차기에서 3-4로 패했다. 다섯 번째 키커로 나선 마갈량이스의 실축이 뼈아팠다.

아스널은 이날 전반 6분 만에 터진 카이 하베르츠의 선제골로 앞서갔다. 이후 두터운 수비벽을 세우고 수비 위주의 경기를 펼쳤다.

나스리는 "후반전 들어 심판이 노골적으로 아스널에 불리한 휘슬을 불었다"며 "전반전 시간 끌기에 대해 심판이 벌을 내린 것"이라고 분석했다. 결국 아스널은 후반 20분 우스만 뎀벨레의 페널티킥 동점골을 허용한 뒤 승부차기에서 마갈량이스가 실축하며 우승을 내줬다.

마갈량이스가 페널티킥 실축 후 아쉬워하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

PSG-아스널 경기 장면. /AFPBBNews=뉴스1

나스리는 연장전 페널티킥 논란에 대해선 객관적인 시각을 유지했다. 연장전 노니 마두에케가 누누 멘데스와 경합하다 페널티박스 안에서 넘어졌지만, 심판은 반칙을 선언하지 않았다. 나스리는 "심판이 페널티킥을 선언했다면 비디오 판독(VAR)도 이를 번복하지 않았을 것"이라면서도 "하지만 반칙을 불지 않은 판정을 명백한 오심이나 스캔들로 보기는 어렵다"고 선을 그었다.

판정 비판과 별개로 루이스 엔리케 PSG 감독의 지도력은 극찬했다. 나스리는 "엔리케 감독은 계산되지 않은 모험을 피하고 철저하게 경기를 통제한다"며 "항상 상대 감독의 허를 찌를 계획을 세운다"고 말했다. 실제로 PSG는 이른 실점에도 침착하게 경기를 풀었고, 결국 후반전 득점에 성공했다.

UCL 2연패를 달성한 PSG에는 찬사를 보냈다. 나스리는 "첫 우승이 역사적이라면, 두 번째 우승은 전설적"이라며 PSG의 업적을 치켜세웠다. 그러면서 "판정 논란과 별개로 PSG가 유럽 축구의 진정한 강자로 자리매김했다는 사실은 이제 의심할 여지가 없다"고 인정했다.