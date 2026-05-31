'역대급 대역전극' 안세영, 기적의 5연속 득점→日 야마구치 꺾고 우승... 싱가포르 오픈 '통산 3회 제패'

세계 랭킹 1위 안세영이 고열과 두통 등 컨디션 난조에도 불구하고 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르오픈 여자 단식 결승전에서 세계 3위 야마구치 아카네를 꺾고 우승했다. 안세영은 16-19로 뒤지던 3게임 막판에 5연속 득점을 성공시키며 2-1(21-11, 17-21, 21-19)로 대역전승을 거두었다. 이로써 안세영은 싱가포르오픈에서 통산 세 번째 우승을 차지했으며, 2026시즌 개인전 4번째 트로피를 들어 올렸다.

지독한 컨디션 난조도, 벼랑 끝에 몰린 패배의 위기도 '여제' 안세영(24·삼성생명)의 무서운 정신력을 꺾지 못했다. 안세영이 고열과 두통을 이겨내는 초인적인 투혼 끝에 피 말리는 대역전 드라마를 완성하며 아시아 정상에 올랐다.

세계 랭킹 1위 안세영은 31일(한국시간) 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르오픈 여자 단식 결승전에서 세계 3위 야마구치 아카네(일본)를 1시간 4분 대혈투 끝에 게임 스코어 2-1(21-11, 17-21, 21-19)로 제압하고 정상에 등극했다.

이로써 안세영은 2023년과 2024년에 이어 이 대회에서만 통산 세 번째 우승컵을 들어 올리는 대기록을 작성했다. 아울러 올해 1월 말레이시아오픈과 인도오픈 연속 석권, 3월 전영오픈 준우승의 아쉬움을 씻어낸 4월 아시아선수권 우승에 이어 이번 싱가포르오픈까지 접수하며 2026시즌 개인전 4번째 트로피를 차지했다. 한때 천적으로 불리던 야마구치와의 상대 전적도 18승 15패로 벌렸고, 최근 맞대결 4연승 및 8경기 7승 1패의 압도적 우위를 이어갔다.

이번 우승은 안세영의 정신력이 만들어낸 기적이었다. 안세영은 전날 열린 준결승전에서 천위페이(중국)를 상대할 때부터 극심한 두통과 어지럼증으로 경기를 도중 멈추는 등 고전했다. 결승 당일에도 고열에 시달리며 온전치 못한 몸 상태인 것으로 알려졌다.

그럼에도 안세영은 특유의 집중력으로 코트를 지배했다. 1게임 초반 야마구치의 강공에 다소 고전했지만, 6-6 동점에서 백핸드 푸시로 첫 역전을 잡아낸 뒤 무섭게 흐름을 탔다. 이후 노련한 경기 운영으로 11-6 리드를 잡은 안세영은 21-11로 첫 세트를 잡아냈다.

2게임은 아쉬운 역전패였다. 안세영은 초반 9-3까지 크게 앞서갔지만, 경기 중반 수비 집중력이 흔들리며 12-12 동점을 허용했다. 이후 15-12로 다시 달아났음에도 야마구치의 공세에 고전하며 17-17에서 내리 4실점하며 17-21로 게임을 내줬다.

운명의 3게임은 그야말로 역전에 재역전을 거듭하는 혼전이자 피 말리는 접전이었다. 안세영은 야마구치의 변칙 전략에 범실을 범하며 13-14 역전을 허용했다. 게다가 평소 하지 않던 서비스 범실까지 겹치며 14-16으로 밀렸다.

대역전극의 정수는 경기 막판이었다. 안세영은 16-19로 밀리며 패색이 짙었지만, 강스매시를 연속으로 꽂아 넣으며 순식간에 3연속 득점으로 19-19 동점을 만드는 괴력을 발휘했다.

상대를 정신적으로 완벽히 압박한 안세영은 19-19에서 또 한 번 강력한 점프 스매시로 매치 포인트를 만들었고, 마지막 랠리에서 끈질긴 수비 끝에 야마구치의 범실을 유도하며 21-19로 경기를 끝냈다.

부상과 컨디션 난조라는 최악의 상황 속에서도 정신력을 바탕으로 정상에 선 안세영은 숨 돌릴 틈도 없이 오는 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈에 출전해 2주 연속 우승을 향한 도전을 이어간다.