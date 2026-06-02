[오피셜] '부산 전반기 1위 이끈 멀티골' 가브리엘, K리그2 14라운드 MVP 선정

부산 아이파크의 가브리엘이 K리그2 14라운드 MVP로 선정되었다. 가브리엘은 지난달 30일 파주 프런티어 FC와의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 4-1 대승을 이끌었다. 이 승리로 부산은 K리그2 전반기 1위를 확정했다.

부산 아이파크 가브리엘. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그2 부산 아이파크의 전반기 1위 확정을 이끈 가브리엘이 14라운드 최우수선수(MVP) 영예를 안았다.

한국프로축구연맹은 2일 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량·정성 평가 등을 거쳐 가브리엘을 14라운드 MVP로 선정했다고 밝혔다.

가브리엘은 지난달 30일 부산구덕운동장에서 열린 파주 프런티어 FC와의 경기에서 멀티골을 뜨리며 팀의 4-1 대승을 이끌었다. 전반 종료 직전 선제골로 균형을 깬 데 이어 후반 20분 멀티골까지 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다.

가브리엘의 멀티골을 앞세워 승리를 거둔 부산은 승점 31(10승 1무 2패)을 기록, 2위 서울 이랜드·3위 수원 삼성(이상 승점 26)과 격차를 5점으로 벌렸다. 주말에 있을 전반기 마지막 경기 결과와 상관없이 부산은 K리그2 전반기 1위가 확정됐다.

가브리엘은 이날 멀티골을 더하면서 올 시즌 5골 3도움을 기록, K리그2 공격 포인트 5위에도 올랐다.

K리그2 14라운드 베스트매치는 화성FC의 2-0 승리로 끝난 지난달 31일 경남FC전, 베스트팀은 수원 삼성을 2-1로 꺾은 충남아산이 각각 선정됐다.

K리그2 14라운드 베스트11. /사진=한국프로축구연맹 제공

[하나은행 K리그2 2026 14R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 가브리엘(부산)

베스트 팀: 충남아산

베스트 매치: 화성(2) vs 경남(0)

베스트11

FW: 데니손(충남아산), 이준호(천안), 까리우스(서울E)

MF: 박경민(화성), 루안(김포), 라마스(천안), 가브리엘(부산)

DF: 김희승(부산), 보이노비치(화성), 임창석(김포)

GK: 김승건(화성)