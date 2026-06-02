9회말 1사 2루서 공 왜 놓치나! 손성빈 통한의 실책... KIA, 롯데 5-4 꺾고 3연패 탈출 [광주 현장리뷰]

KIA는 2일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 롯데와의 경기에서 5-4로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 롯데는 9회말 포수 손성빈의 통한의 실책으로 1사 2루 상황이 1사 3루로 바뀌었고, 이어진 한준수의 타구로 KIA가 끝내기 승리를 거뒀다. 이로써 KIA는 4위 자리를 지켰고, 롯데는 3연패에 빠지며 9위를 기록했다.

KIA 한준수가 2일 광주 롯데전에서 안타를 쳤다. /사진=KIA 타이거즈 제공

롯데 자이언츠가 통한의 실책으로 연패 탈출에 실패했다.

KIA는 2일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 홈경기에서 롯데에 5-4로 승리했다.

이로써 3연패를 탈출한 KIA는 29승 1무 25패로 4위 자리를 사수했다. 반대로 롯데는 3연패에 빠지며 21승 1무 31패로 9위를 지켰다.

막판 롯데의 추격으로 뜨거워졌던 경기는 9회말 끝났다. 선두타자 김규성이 볼넷, 박재현이 희생번트로 1사 2루를 만들었다. 하지만 한준수 타석에서 최준용의 공을 포수 손성빈 이 놓치면서 1사 3루가 됐고 한준수가 중견수 멀리 타구를 보내면서 승리로 이끌었다.

롯데 선발 투수 나균안은 6⅓이닝 5피안타(1피홈런) 2볼넷 5탈삼진 3실점으로 시즌 6패(2승)째를 떠안았다. 어떻게든 버텨냈지만, 두 차례 병살과 함께 4안타로 침묵한 타선 그리고 불펜의 방화에 호투가 빛이 바랬다.

KIA 선발 투수 제임스 네일은 6이닝 3피안타 6사사구(2볼넷 4몸에 맞는 공) 4탈삼진 무실점으로 시즌 3승(5패)를 달성했다. 개인 한 경기 최다인 4개의 사구를 기록하면서도 어떻게든 실점 없이 팀 리드를 지켰다.

KIA 네일이 2일 광주 롯데전에서 역투했다. /사진=KIA 타이거즈 제공

타선에서는 리드오프 박재현이 4타수 2안타 1타점, 김호령이 3타수 2안타, 아데를린 로드리게스가 3타수 1안타(1홈런) 1타점으로 활약했다.

이날 KIA는 박재현(좌익수)-한준수(지명타자)-김도영(3루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-아데를린 로드리게스(1루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-김규성(유격수)으로 타선을 꾸렸다. 선발 투수는 제임스 네일.

이에 맞선 롯데는 황성빈(중견수)-고승민(2루수)-빅터 레이예스(지명타자)-나승엽(1루수)-전민재(유격수)-김동현(좌익수)-손호영(3루수)-장두성(우익수)-손성빈(포수)으로 타선을 구성했다. 선발 투수는 나균안.

롯데는 1회초 1사에서 고승민, 레이예스가 연속 안타로 출루했다. 뒤이어 나승엽이 친 공을 네일이 잘 잡아 2루로 송구, 유격수 김규성과 병살을 합작했다. 2회초에는 선두타자 전민재가 좌전 안타로 만든 기회를 김동현이 1루 땅볼로 병살로 날렸다.

KIA는 홈런으로 기선을 제압했다. 2회말 1사에서 아데를린이 나균안의 시속 146㎞ 하이패스트볼을 통타해 비거리 135m 중월 솔로포로 연결했다. 시즌 9호포.

KIA 박재현이 2일 광주 롯데전 7회말 1사 3루에서 중전 1타점 적시타를 쳤다. /사진=KIA 타이거즈 제공

3회말에는 아찔한 상황이 연출됐다. 3회말 2사 2루에서 나균안이 나성범이 친 땅볼 타구를 베이스 커버하는 과정에서 충돌이 있었다. 롯데 1루수 나승엽의 토스가 너무 낮게 들어온 것이 아쉬웠다. 다행히 나성범이 나균안을 끌어당겨 크게 넘어지는 걸 방지하면서 부상으로 이어지진 않았다.

하지만 4회초 1사 1루에서 전민재가 네일의 투심 패스트볼에 왼쪽 손을 맞고 김세민과 교체되면서 결국 부상자가 생겼다. 롯데는 계속된 출루를 득점으로 잇지 못했다. 5회초 1사에서 황성빈이 몸에 맞는 공에 이은 2루 도루, 고승민의 자동 고의4구, 레이예스의 땅볼로 2사 1, 3루를 만들었다. 그러나 나승엽이 3루 땅볼을 치며 0의 행진이 이어졌다.

결국 KIA가 추가점을 냈다. 7회말 김호령의 좌전 안타, 김태군의 볼넷, 김규성의 희생번트로 만들어진 1사 2, 3루에서 바뀐 투수 홍민기의 폭투에 이어 박재현의 중전 1타점 적시타가 터져 KIA가 3-0으로 앞서갔다.

답답하던 흐름을 롯데가 단번에 뒤집었다. 0-3으로 지고 있는 8회초 1사에서 나승엽이 볼넷, 김동혁이 땅볼 타구에 전력 질주해 1, 2루 찬스를 만들었다. 여기서 손호영이 좌익선상으로 향하는 2타점 적시 2루타를 쳤다.

또 한 번 실책으로 롯데에 기회가 이어졌다. 장두성의 타구를 김선빈이 잡지 못하며 2사 1, 3루가 됐다. 장두성이 2루를 훔쳤고 손성빈이 좌중간 2타점 적시타로 4-3 역전을 만들었다.

하지만 나성범이 8회말 바뀐 투수 정철원에게 곧장 중월 솔로포를 치면서 KIA는 금세 4-4 균형을 맞췄다. 길었던 승부는 롯데 포수 손성빈의 실책에 허무하게 끝났다.