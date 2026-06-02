'4:7→8:7' 와, 삼성 미쳤다! 8회 '박승규 동점 스리런포→김성윤 역전 적시타' 대폭발, NC전 7전 전승 질주 [대구 현장리뷰]

삼성 라이온즈가 2일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 8-7로 짜릿한 역전승을 거두며 이번 시즌 NC전 7전 전승을 기록했다. 삼성은 4-7로 뒤진 8회말 박승규의 동점 스리런포와 김성윤의 역전 적시타에 힘입어 4점을 추가하며 경기를 뒤집었다. 이 승리로 삼성은 지난 시즌부터 이어온 NC전 8연승을 달성했고, NC는 삼성전 전패의 수렁을 끊지 못했다.

동점 스리런포를 쏘아올린 박승규. /사진=삼성 라이온즈

세리머니를 하는 김성윤. /사진=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈가 짜릿한 역전승을 거두며 이번 시즌 NC 다이노스 상대 7전 7승을 질주했다.

삼성은 2일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' NC와 홈 경기서 8-7로 이겼다. 4-7로 뒤진 8회에만 4점을 추가해 경기를 뒤집었다.

이 승리로 삼성은 지난 시즌부터 이어온 NC전 8연승을 달린 동시에 2연승을 완성했다. 반면 NC는 3연승에 실패하며 삼성전 전패의 수렁을 끊지 못했다.

이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발 투수는 아리엘 후라도였다.

이에 맞선 NC는 김주원(유격수)-이우성(좌익수)-박민우(2루수)-박건우(지명타자)-데이비슨(1루수)-권희동(우익수)-서호철(3루수)-김형준(포수)-오장한(중견수) 순으로 타선을 짰다. 선발 투수로 토다 나츠키가 나섰다.

양 팀은 1회부터 화끈한 홈런포를 주고받았다. 1회초 NC 선두타자 김주원이 우익수 뒤를 넘어가는 선제 솔로 홈런을 터트리며 기선을 제압했다. 하지만 삼성도 곧바로 반격에 나섰다. 1회말 1사 이후 김성윤이 우월 솔로포로 응수하며 승부의 균형을 맞췄다.

집중력에서 앞선 NC는 3회초부터 다시 리드를 잡기 시작했다. 선두타자 김형준의 볼넷과 오장한의 우전 안타, 김주원의 내야 안타를 묶어 순식간에 무사 만루 기회를 잡았다. 후속타자 이우성의 타구가 유격수 방면 병살타로 연결됐으나, 그사이 3루 주자 김형준이 홈을 밟아 2-1로 다시 앞서갔다.

4회초에는 NC의 추가점이 나왔다. 선두타자 박건우의 중전 안타와 권희동의 좌전 안타로 만든 1사 1, 3루 기회에서, 서호철의 유격수 땅볼 때 박건우가 득점했다. 이어 김형준의 매서운 적시타까지 터지며 스코어는 4-1로 벌어졌다. 기세를 탄 NC는 5회초 1사 1루 상황에서 박민우가 우익선상을 타고 흐르는 날카로운 적시 2루타를 날려 5-1까지 격차를 벌렸다.

삼성 역시 순순히 물러서지 않았다. 5회말 선두타자 이재현이 추격의 솔로포를 쏘아 올렸고, 이어진 2사 1, 2루 찬스에서 디아즈가 우전 적시타를 때려내며 5-3, 2점 차까지 턱밑 추격을 시작했다.

그러나 NC는 곧바로 찬물을 끼얹었다. 6회초 1사 1, 2루에서 오장한과 이우성이 연속 적시타를 터트리며 7-3으로 달아나 삼성의 추격 의지를 꺾었다.

이후에도 '장군멍군'식 추격전은 계속됐다. 6회말 삼성은 선두타자 전병우의 우중간 2루타로 기회를 잡은 뒤, 박승규와 이재현이 범타로 물러났으나 김지찬이 집중력을 발휘해 중전 적시타를 터트렸다. 삼성이 4-7, 다시 3점 차로 따라붙은 것이다.

8회말 삼성은 끝내 역전까지 해냈다. NC 4번째 투수 임지민을 상대로 디아즈가 좌중간 방면 2루타를 쳤다. 다음 강민호가 삼진으로 물러났지만, 전병우의 좌전 안타가 나오며 1, 3루가 됐다. 여기서 박승규가 좌월 스리런포를 쏘아올려 7-7 동점이 됐다.

여기서 삼성은 멈추지 않았다. 8회말 2사 이후 양우현이 볼넷으로 나갔고 2루 도루까지 성공했다. 여기서 김성윤이 역전 적시타를 쳐 8-7, 삼성이 경기를 뒤집었다. 삼성은 9회초 마무리 김재윤을 등판시켜 경기를 끝냈다.

삼성 선발 후라도는 5⅓이닝 9피안타(1홈런) 2볼넷 1탈삼진 7실점(5자책)으로 좋지 않았지만, 타선의 도움으로 패전 투수가 되지 않았다. 삼성 타자 가운데 김성윤이 4타수 3안타(1홈런) 2타점으로 맹타를 휘둘렀고 디아즈와 전병우가 멀티 히트로 화력을 더했다. 불펜에서는 백정현, 장찬희, 김재윤이 모두 실점하지 않으며 잘 던졌다. 승리 투수가 장찬희였다.

동점 3점 홈런을 쏘아올린 박승규. /사진=삼성 라이온즈

세리머니를 하는 박승규. /사진=삼성 라이온즈