'비빔면에 야구 선수 카드가...' 해당 구단 선수 프로필 카드 동봉 KBO, 팔도와 손잡았다

한국야구위원회(KBO)가 종합식품기업 팔도와 손잡고 'KBOX팔도비빔면 콜라보 제품'을 출시했다. 이 콜라보 제품은 팔도비빔면 CM송과 KBO 올스타전 팀 구성에서 착안하여 '오른손비빔팀', '왼손비빔팀', '양손비빔팀' 등 총 3종으로 선보였다. 각 패키지에는 해당 구단의 선수 프로필 카드가 랜덤으로 동봉되어 있으며, 카드 뒷면 QR코드를 통해 모바일 콘텐츠에 참여할 수 있도록 했다.

KBO X 팔도비빔면 콜라보 제품 이미지. /사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)가 종합식품기업 팔도와 함께 'KBOX팔도비빔면 콜라보 제품'을 선보인다.

KBO는 5일 "팔도비빔면은 출시 이후 누적 판매량 20억 개를 넘어선 팔도의 대표 브랜드로, 여름철 계절면을 넘어 남녀노소가 사계절 즐기는 제품으로 자리 잡았다"면서 "이번 프로모션은 KBO 리그와 팔도비빔면을 결합한 콜라보 제품을 통해 팬들이 제품 구매는 물론, 모바일 콘텐츠를 통해서도 KBO 리그를 즐길 수 있도록 기획했다"고 설명했다.

콜라보 제품은 중독성 있는 가사와 친숙한 멜로디로 많은 사랑을 받은 팔도비빔면 CM송과 KBO 올스타전의 드림·나눔팀 구성에서 착안해 기획됐다.

드림 올스타 소속 구단(SSG·삼성·KT·롯데·두산)을 담은 '오른손비빔팀', 나눔 올스타 소속 구단(LG·한화·NC·KIA·키움)을 담은 '왼손비빔팀', 그리고 10개 구단 전체를 아우르는 '양손비빔팀' 등 총 3종으로 선보인다.

각 패키지에는 해당 구단의 선수 프로필 카드가 랜덤으로 동봉돼 카드 수집의 재미를 더했다.

팬들은 카드 뒷면의 QR코드를 통해 전용 모바일 페이지에 접속해 선수 카드를 등록하고, 실제 KBO 리그 경기와 연계된 라인업 예측 및 승패 맞히기 등의 콘텐츠에 참여할 수 있다. 참여 결과에 따라 포인트가 적립되며, 누적 포인트 랭킹에 따라 다양한 경품도 제공할 예정이다.

김동락 팔도 마케팅 담당은 "야구를 즐기는 소비자들이 제품 구매를 넘어 직접 참여하고 몰입할 수 있도록 기획한 프로모션"이라면서 "앞으로도 팔도비빔면과 야구 관람 경험을 자연스럽게 연결하는 콘텐츠를 지속 선보일 예정"이라고 말했다.

콜라보 제품은 5일부터 팔도 온라인 자사몰을 비롯해 전국 편의점과 마트 등 오프라인 매장에서 순차적으로 만나볼 수 있다.