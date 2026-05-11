역시 반도체가 답? ETF도 '쏠림'...삼전닉스 편입금액 80조원 육박

삼성전자와 SK하이닉스 편입 비중 상위 ETF/그래픽=윤선정

삼성전자와 SK하이닉스가 올해 상승랠리를 펼치자 ETF(상장지수펀드) 시장에서도 두 종목 쏠림현상이 심화하고 있다. ETF의 두 종목 편입금액만 80조원에 육박한다.

10일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 8일 기준 삼성전자를 편입한 국내 ETF는 216개로 ETF 편입 추정액은 42조7671억원이다. SK하이닉스를 담은 ETF는 202개로 편입 추정액은 37조470억원이다. 두 종목의 ETF 편입금액은 총 79조8141억원으로 추정된다.

삼성전자 비중이 가장 높은 ETF는 38.46%를 기록한 'TREX 펀더멘탈 200'이다. 편입금액은 'KODEX 200'이 8조2201억원으로 가장 크고 'TIGER 200'과 'TIGER 반도체TOP10'의 편입금액은 각각 3조3380억원과 3조550억원이다.

SK하이닉스 비중이 가장 높은 ETF는 44.05%를 기록한 'KODEX 반도체레버리지'다. SK하이닉스 편입금액도 'KODEX 200'이 5조9463억원으로 가장 크다.

삼성전자와 SK하이닉스의 ETF 편입비중과 금액규모가 커진 것은 시가총액 1, 2위인 반도체 '빅2'가 최고가를 경신하며 상승랠리를 펼치고 있기 때문이다. 두 종목 주가는 올해에만 각각 123.94%와 158.99% 상승했다. 특히 시가총액 비중대로 투자하면서 구성종목 수가 많지 않은 ETF를 중심으로 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 확대됐다. 여기에 자산운용사들이 두 종목 인기에 발맞춰 전략적으로 이를 담은 신규 ETF를 출시하고 기존 ETF 구조를 바꾼 것 역시 이들의 비중확대에 영향을 끼쳤다.

올해 신규 상장한 ETF 중 포트폴리오에 두 종목을 담은 상품은 11개다. 이 중 이날 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 50% 넘는 ETF는 7개다. 특히 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' '1Q K반도체TOP2+' 'SOL AI반도체TOP2플러스' 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' 등은 상품명에서부터 삼성전자와 SK하이닉스를 집중적으로 투자한다는 점을 강조했다.

삼성자산운용은 최근 'KODEX AI반도체' 내 양사의 비중을 높이기 위해 기초지수 방법론을 교체하고 명칭도 'KODEX AI반도체TOP2플러스'로 변경해 13일부터 적용한다. 기존 20%였던 종목별 비중제한을 풀어 두 종목 비중을 각각 25%까지 높였다.

금융투자업계 전문가들은 이달말 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 단일 종목 레버리지도 상장하는 만큼 앞으로도 ETF 내 반도체 빅2 쏠림현상은 지속될 것이라고 전망했다.

현재 단일 종목 레버리지 ETF는 8개 운용사가 상품을 준비 중이다. 총 16개 ETF가 상장될 것으로 알려졌다. 이 중 14개는 레버리지 ETF고 2개는 인버스 상품이다.