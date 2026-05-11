머니투데이 오프라인 헤드라인-11일

[종합]

토허 신청 700건 몰렸다…막판까지 거래

동료도, 미래도 안중에 없다…쟁점은 '돈'뿐인 삼성전자 노조

Fed 사상 초유의 잔류… 전현직 의장, 600일간 불편한 동거

하루 차이로 30억 더 낼라 …서초·강남 '절세 매물' 집중

'연대의식' 사라진 삼성전자 총파업…'밥그릇' 싸움 전락

K소방, AI·로봇 대전환 "진화하는 첨단기술로…대형·복합화재 진화"

[the300]

지방선거 D-23… 與부터 선대위 띄웠다

[오피니언]

무국적 창업가가 제시한 '포용금융'

불법 웹사이트 근절해야 하는 이유

[국제]

美중간선거는 이미 진 싸움?… 트럼프 3개 마지노선에 달렸다

[기획]

누구나 살고 싶은 곳 만드니… TSMC '유럽 1호 공장'이 왔다

[산업]

AI 반도체 슈퍼사이클 타고… K소재기업도 증설 '가속도'

"월드컵 특수 잡아라" SON 잡는 유통가

[금융]

인터넷은행, 서민 신용 개선 '디딤돌' 됐다

[바이오]

"남미 여행후 발열땐 병원에… 한타바이러스, 사람간 전파 제한적"

[유니콘 팩토리]

구매-재고 '데이터' 매칭… 수요예측 정확도 '98%'

[ICT·과학]

맛집·쇼핑… 네이버 'AI탭' 국내특화 AI, 디테일 잡았다

[건설·부동산]

선거에 멈춘 '공급 속도전'…용산·태릉·과천, 삽도 못 들었다

[부동산 시세]

집값 상승세 온도차…강남 '싸늘'·강북 '후끈'

[사회]

옵티머스 펀드 소송 NH투자證, 또 패소

[정책사회·문화]

유가·환율 이중고…생존코스 짜는 여행사

[증권]

한국 반도체 진가 알아본 혜안…"韓 시장·中자금 연결도 준비중"

7500피 안착할까…'트럼프 변수' 주목