[더벨]케이엔알시스템, ‘슈퍼휴머노이드’ 디자인특허 등록 완료

로봇전문기업 케이엔알시스템은 고중량 작업용 슈퍼휴머노이드 로봇의 설계 디자인 특허 등록을 완료하고 실제 이미지를 공개했다. 이 로봇은 유·무인 탑승이 가능한 이족보행 고하중 대형로봇으로, 극한 산업현장에서 작업자의 안전 확보와 산업 생산성 고도화에 기여할 것으로 기대된다. 케이엔알시스템은 슈퍼휴머노이드의 1차 공개 시기를 올해 말로 예고했으며, 로봇팔과 로봇손 등 각 구성요소를 개별 제품화하여 시장에 공급할 계획이다.

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로봇전문기업 케이엔알시스템(21,800원 ▼1,250 -5.42%)은 자사가 개발 중인 고중량 작업용 ‘슈퍼휴머노이드’ 로봇의 설계 디자인에 대한 특허 등록을 완료하고 11일 실제 이미지를 처음 공개했다.

이번 디자인 등록으로 케이엔알시스템은 슈퍼휴머노이드 외형의 독창성뿐만 아니라 고중량 핸들링에 최적화된 하드웨어 설계구조에 대한 독점적 권리를 확보하게 됐다.

케이엔알시스템이 지난해 하반기부터 개발에 착수한 슈퍼휴머노이드는 유·무인 탑승이 가능한 이족보행 고하중 대형로봇이다. 극한 산업현장에서 작업자가 로봇에 승차해 직접 운용할 수 있고 작업자 없이 원격 운용도 가능하도록 설계됐다. 중공업, 건설, 토목, 원전 등 고위험 현장에서 작업자의 안전 확보는 물론 산업 생산성 고도화에 기여할 것으로 기대된다.

슈퍼휴머노이드는 높이 2.5m 폭 1.5m로 최대 600kg까지 핸들링이 가능하도록 개발된다. 고중량물 핸들링이 필수적인 산업현장은 물론 인간의 접근이 어려운 고온, 고방사선 등 극한의 환경에 투입돼 작업자의 안전을 확보하고 효율성을 극대화하는 것이 목표다.

슈퍼휴머노이드에는 케이엔알시스템이 지난해 개발에 성공한 ‘로봇용 하이브리드 액추에이터’ 기술이 적용된 고성능 로봇팔이 탑재된다. 케이엔알시스템은 여기에 특수 설계된 로봇손을 더해 기존 휴머노이드가 수행하지 못하는 고중량 핸들링과 같은 고난도 작업을 가능하게 할 예정이다.

케이엔알시스템은 슈퍼휴머노이드의 작업지형에 따라 하체를 이족보행에 이어 바퀴형, 무한궤도형 등으로 버전을 추가할 계획이다. 작업자가 직접 제어하는 탑승형과 사람이 들어갈 수 없는 험지에서는 원격으로 제어하는 두 가지 방식을 함께 개발한다.

케이엔알시스템은 슈퍼휴머노이드의 1차 공개 시기를 올해 말로 예고했다. 로봇팔과 로봇손을 완성형 로봇시스템에 적용하는 것에 그치지 않고 각 구성요소를 개별 제품화해 시장에 공급할 계획이다. 이를 통해 로봇 핵심부품시장에서 독자적인 수익모델을 구축하고 비즈니스 성과를 창출한다는 전략이다.

케이엔알시스템 김명한 대표는 “현재 글로벌 시장의 휴머노이드 로봇이 공장 내에서의 정교한 협업에 집중한다면 슈퍼휴머노이드는 중공업, 건설, 에너지, 재난구조 등의 현장에서 난제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다”며 “슈퍼휴머노이드를 통해 인간의 능력을 확장하고 산업현장의 패러다임을 바꾸는 로봇의 기준을 제시하겠다”고 말했다.