노머스, 옹성우 프롬 입점...글로벌 팬덤 플랫폼 경쟁력 강화

배우 옹성우 프롬 입점 이미지 /사진 제공 = 노머스

아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 전문기업 노머스(17,010원 ▼190 -1.1%)가 글로벌 팬 플랫폼 '프롬(fromm)'에 배우 옹성우가 입점한다고 11일 밝혔다.

옹성우 프롬 메시지는 지난 8일부터 얼리버드 모집을 시작했으며, 오는 15일 정식 서비스를 개시한다. 팬 전용 커뮤니티 공간인 프롬 멤버십은 이날 공식 오픈한다.

옹성우는 연기와 예능을 넘나들며 글로벌 팬덤을 구축한 아티스트다. 지난 3월 '월간남친' 출연에 이어 오는 7월 방송 예정인 tvN 드라마 '오싹한 연애'을 통해 안방극장 복귀를 앞두고 있다.

회사 관계자는 "옹성우는 연기, 예능 등 다양한 분야에서 글로벌 팬들과 꾸준히 소통해온 아티스트"라며 "프롬 메시지 서비스를 통해 팬들과 더욱 가까운 소통 경험을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 노머스는 아티스트 IP를 활용한 종합 솔루션을 제공하는 기업이다. 팬 플랫폼 프롬 운영을 비롯해 아티스트의 글로벌 투어 기획, MD(굿즈) 및 커머스 사업 등을 영위하고 있다.