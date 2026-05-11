파인테크닉스, ADNOC 벤더 등록 완료…방폭조명 중동 수주 기대

파인테크닉스(2,215원 ▼15 -0.67%)는 지난 4월 아랍에미리트(UAE) 국영석유공사(ADNOC)의 방폭 조명기구 및 판넬 분야 유자격 공급업체 등록을 완료했다고 11일 밝혔다. ADNOC는 승인된 업체에만 입찰 참여 자격을 부여하는 엄격한 벤더 등록 체계를 운영하고 있다.

이번 품목 등록은 지난 4월 말부터 5월 초 사이 순차적으로 진행됐으며, 현재까지 총 3개 품목에 대한 승인을 확보한 상태다. 회사는 방폭 조명기구 및 판넬 외에도 추가 품목 확대를 위한 협의를 지속하고 있다.

또 파인테크닉스는 이달 초 사우디아라비아 전력청(Saudi Electricity Company) 업체 등록을 마친 후 현재 세부 품목 승인 절차를 밟고 있다. 앞서 2025년 말에는 카타르 국영 에너지 기업인 카타르 에너지(Qatar Energy)로부터 업체 등록 코드를 확보하며 대규모 프로젝트 입찰 참여를 준비하고 있다.

방폭조명은 석유화학, 정유, 발전 플랜트 등 폭발 위험이 상존하는 환경에서 필수적인 안전 설비로, 진입 장벽이 높고 유지보수(MRO) 수요가 꾸준히 발생하는 고부가가치 산업이다. 최근 중동 지역 산유국들이 에너지 설비 고도화와 노후 플랜트 교체를 위해 신규 발주를 확대함에 따라 파인테크닉스의 수주 기회는 더욱 늘어날 전망이다.

파인테크닉스 관계자는 "중동 주요 국영 에너지 기업들의 공급망 등록은 단순 인증을 넘어 글로벌 플랜트 시장 진입을 위한 핵심 레퍼런스 확보라는 의미가 있다"며 "향후 중동 지역 에너지 인프라 투자 확대와 노후 설비 교체 수요 증가에 대응해 글로벌 방폭조명 시장 내 입지를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 파인테크닉스는 2009년 파인디앤씨에서 인적분할되어 설립된 유자격 LED 조명 전문 기업이다. 지난 4월 최대주주가 성진홀딩스로 변경됐다.