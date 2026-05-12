미래에셋운용, 구글부터 광통신 인프라 기업 담은 ETF 상장

미래에셋자산운용이 'TIGER 구글밸류체인(가치사슬)' ETF(상장지수펀드)를 신규 상장했다고 12일 밝혔다.

TIGER 구글밸류체인(10,190원 ▼160 -1.55%) ETF는 구글의 AI(인공지능) 생태계 전반을 담은 상품이다. 구글을 비롯해 브로드컴, 광통신 및 광 인프라 관련 핵심 기업 20종목에 투자한다.

미래에셋운용은 구글이 AI 반도체부터 데이터센터 인프라, AI 서비스 플랫폼까지 AI 인프라 전반을 자체 기술 기반으로 구축한 기업으로 바라봤다. 자체 ASIC(주문형반도체)인 TPU(텐서처리장치)를 개발하는 등 AI 서비스 확장과 운용 효율 측면에서 경쟁력을 가졌다고 분석했다.

구글에 더해 광통신 인프라 기업에도 투자한다. 미래에셋자산운용은 AI 인프라 경쟁의 중심이 연산 성능에서 데이터 전송 효율로 이동하고 있다고 판단했다.

주요 편입 종목으로는 구글의 차세대 AI 네트워크 시스템인 슈퍼포드에 필요한 광회선 스위치(OCS)를 독점 공급하는 루멘텀, AI 연산 데이터를 광신호로 변환해 전송하는 광 트랜시버 업체인 이노라이트, 초고속 광통신망 구현에 필요한 커넥티비티 반도체(DSP)를 설계하는 마벨, 광전송 네트워크 장비 기업인 시에나 등이 있다.

해당 상품은 연금저축 계좌에서 최대 100%, 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 최대 70%까지 투자할 수 있어 장기 포트폴리오 편입 수단으로도 활용할 수 있다.

정의현 미래에셋운용 ETF운용본부장은 "AI 산업의 경쟁 구도가 개별 칩이나 모델 중심에서 생태계 중심으로 확대되고 있다"며 "구글과 함께 성장하는 반도체·광통신 기업들에 동시에 투자할 수 있다는 점에서 TIGER 구글밸류체인 ETF는 AI 인프라 성장 흐름에 효과적으로 대응할 수 있는 투자 수단이 될 것으로 기대한다"고 말했다.