[고래사냥] '유니트론텍·PS일렉트로닉스·모델솔루션! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 로봇 인력 대거 확보… 휴머노이드 속도?
- 삼성전자, 휴머노이드와 제조형 로봇 개발 역량 강화
- 삼성전자, 로봇 기업과 협업·투자나 M&A도 검토
- PS일렉트로닉스(12,280원 ▼940 -7.11%), 대형 IT사와 산업용 로봇팔 개발
- 서진시스템(67,000원 ▲300 +0.45%), 로봇 파운드리 생태계 구축 완성 단계
▶▶▶ 명품투자 POINT
'구리값 또 상승'… 관련주도 흐름 이어갈까?
- 중동 리스크에 공급 부족 우려… 구리값 최고치 경신
- KBI메탈(6,920원 ▼860 -11.05%), 30년 넘게 다져온 구리 가공 기술력 보유
- 티씨머티리얼즈(6,680원 ▲120 +1.83%), 구리 기반 전력기기용 권선 제품 생산
- 대창(1,580원 ▼210 -11.73%), 구리봉 제조 전문 기업
- 이구산업(6,080원 ▼460 -7.03%), 구리와 동합금을 가공해 산업용 소재로 공급
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 유니트론텍(7,440원 ▼60 -0.8%)(142210)
- 현대비앤지스틸 정문선 부사장에 피인수
- 현대차그룹 계열사 편입 임박
- AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수… 북미 사업 확대
- 로봇용 컴퓨팅 모듈 개발 완료…고객사, 샘플 요청
- 마이크론 메모리·비메모리 반도체 유통 판매사
▶오늘의 고래사냥법 - PS일렉트로닉스(12,280원 ▼940 -7.11%)(332570)
- 세계 최초 테슬라 자율주행차에 핵심 부품 공급 예정
- 대표이사 장내매수 및 자사주 수년간 200억 매입
- 북미·유럽 전기차에 텔레매틱스·무선 충전기 수주
- 국내 대형 반도체 장비사에 테스트 핸들러 수주
- 국내 대형 IT 업체에 로봇팔 납품 진행
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 모델솔루션(19,870원 ▼330 -1.63%)(417970)
- 2024년부터 로봇과 항공우주 분야 수주 확대
- 구글·애플·아마존·테슬라 등 500개 파트너사 확보
- 기존 고객사의 재발주율 90% 상회
- 고난도 시제품 제작 국내 1위, 글로벌 시장서도 최상위
- 휴머노이드 관절 역할 '스마트 액추에이터' 직접 개발
- K-휴머노이드 연합의 핵심 멤버
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