[고래사냥] '유니트론텍·PS일렉트로닉스·모델솔루션! 내일장 고래 종목은?!

삼성전자는 휴머노이드와 제조형 로봇 개발 역량을 강화하고 로봇 기업과의 협업, 투자 또는 M&A를 검토했다. 중동 리스크로 인한 공급 부족 우려로 구리값이 최고치를 경신했으며, 유니트론텍은 현대차그룹 계열사 편입이 임박하고 AI 자율주행 기업을 인수하여 북미 사업을 확대했다. PS일렉트로닉스는 세계 최초로 테슬라 자율주행차에 핵심 부품을 공급할 예정이며, 모델솔루션은 2024년부터 로봇과 항공우주 분야 수주를 확대할 것으로 예상된다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 로봇 인력 대거 확보… 휴머노이드 속도?

- 삼성전자, 휴머노이드와 제조형 로봇 개발 역량 강화

- 삼성전자, 로봇 기업과 협업·투자나 M&A도 검토

- PS일렉트로닉스(12,280원 ▼940 -7.11%), 대형 IT사와 산업용 로봇팔 개발

- 서진시스템(67,000원 ▲300 +0.45%), 로봇 파운드리 생태계 구축 완성 단계

▶▶▶ 명품투자 POINT

'구리값 또 상승'… 관련주도 흐름 이어갈까?

- 중동 리스크에 공급 부족 우려… 구리값 최고치 경신

- KBI메탈(6,920원 ▼860 -11.05%), 30년 넘게 다져온 구리 가공 기술력 보유

- 티씨머티리얼즈(6,680원 ▲120 +1.83%), 구리 기반 전력기기용 권선 제품 생산

- 대창(1,580원 ▼210 -11.73%), 구리봉 제조 전문 기업

- 이구산업(6,080원 ▼460 -7.03%), 구리와 동합금을 가공해 산업용 소재로 공급

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 유니트론텍(7,440원 ▼60 -0.8%)(142210)

- 현대비앤지스틸 정문선 부사장에 피인수

- 현대차그룹 계열사 편입 임박

- AI 자율주행 기업 '토르드라이브' 인수… 북미 사업 확대

- 로봇용 컴퓨팅 모듈 개발 완료…고객사, 샘플 요청

- 마이크론 메모리·비메모리 반도체 유통 판매사

▶오늘의 고래사냥법 - PS일렉트로닉스(12,280원 ▼940 -7.11%)(332570)

- 세계 최초 테슬라 자율주행차에 핵심 부품 공급 예정

- 대표이사 장내매수 및 자사주 수년간 200억 매입

- 북미·유럽 전기차에 텔레매틱스·무선 충전기 수주

- 국내 대형 반도체 장비사에 테스트 핸들러 수주

- 국내 대형 IT 업체에 로봇팔 납품 진행

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 모델솔루션(19,870원 ▼330 -1.63%)(417970)

- 2024년부터 로봇과 항공우주 분야 수주 확대

- 구글·애플·아마존·테슬라 등 500개 파트너사 확보

- 기존 고객사의 재발주율 90% 상회

- 고난도 시제품 제작 국내 1위, 글로벌 시장서도 최상위

- 휴머노이드 관절 역할 '스마트 액추에이터' 직접 개발

- K-휴머노이드 연합의 핵심 멤버

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