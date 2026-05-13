[적중! 대박 예감] '휴림로봇, 모베이스전자' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

김충성 전문가는 로봇과 반도체 섹터를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 휴림로봇은 산업용 및 지능형 로봇 전문 기업으로 로봇 섹터 기대감에 주가 턴어라운드가 예상된다고 했다. 모베이스전자는 자동차 전장품 기업에서 로봇 기업으로 도약하며 현대차와 협업하고 작년 매출 1조를 돌파했다고 언급했다.