[적중! 대박 예감] '휴림로봇, 모베이스전자' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 김충성의 내일장 프리뷰
<시장 속도 조절 중>
▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇 군단 전방 투입! 명 받았습니다
-고점 논란? 그래도 정답은 반도체
▶ 김충성의 시그널 공략주
<휴림로봇(13,120원 ▲490 +3.88%)(090710)>
산업용 및 지능형 로봇 전문 개발·생산
로봇 섹터 기대감 지속
주가 턴어라운드 예상
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶한결선 어드바이저
시초가 공략주 [현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)] 일일 수익률 15.7% 달성
▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <매집 포착 기법>
▶ 머니수급의 1급 기밀 시장 전략 <새로운 판, 대박이 보인다>
▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)(319400)>
유통·자동차·2차전지 등 물류자동화 솔루션 개발
자율 이동로봇 개발 국책과제 주관기관 선정
수주 및 실적 확보, 작년 매출 3,900억( 15%)
<파워넷(7,480원 ▼530 -6.62%)(037030)>
AI 데이터센터향 고효율 전력 변환 장치(SMPS)?개발
고성능 GPU 확산, 고효율·고밀도 전원 솔루션 중요성↑
실적 호전 기대, 작년 영업이익 246억 ( 84% 증가)
▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목<모베이스전자(4,650원 ▼550 -10.58%)(012860)>
자동차 전장품 → 로봇 기업 도약, 현대차와 협업
현대차 '모베드' 메인보드와 와이어링 공급
작년 사상 첫 매출 1조 돌파, 영업이익 367억
수급적 접근 유효, 최근 시장 ‘대규모 물량’ 포착
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