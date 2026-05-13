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[적중! 대박 예감] '휴림로봇, 모베이스전자' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

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[적중! 대박 예감] '휴림로봇, 모베이스전자' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

강상구 MTN PD
2026.05.13 06:27
김충성 전문가는 로봇과 반도체 섹터를 내일장 주도 섹터로 꼽았다. 휴림로봇은 산업용 및 지능형 로봇 전문 기업으로 로봇 섹터 기대감에 주가 턴어라운드가 예상된다고 했다. 모베이스전자는 자동차 전장품 기업에서 로봇 기업으로 도약하며 현대차와 협업하고 작년 매출 1조를 돌파했다고 언급했다.

▶▶▶ 김충성의 내일장 프리뷰

<시장 속도 조절 중>

▶ 김충성의 내일장 주도섹터를 잡아라

-로봇 군단 전방 투입! 명 받았습니다

-고점 논란? 그래도 정답은 반도체

▶ 김충성의 시그널 공략주

<휴림로봇(13,120원 ▲490 +3.88%)(090710)>

산업용 및 지능형 로봇 전문 개발·생산

로봇 섹터 기대감 지속

주가 턴어라운드 예상

▶▶▶ 내일장 시초가 공략주

▶한결선 어드바이저

시초가 공략주 [현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)] 일일 수익률 15.7% 달성

▶▶▶ 머니수급의 1급 기밀 수익 파일 <매집 포착 기법>

▶ 머니수급의 1급 기밀 시장 전략 <새로운 판, 대박이 보인다>

▶ 머니수급의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<현대무벡스(41,100원 ▼2,750 -6.27%)(319400)>

유통·자동차·2차전지 등 물류자동화 솔루션 개발

자율 이동로봇 개발 국책과제 주관기관 선정

수주 및 실적 확보, 작년 매출 3,900억( 15%)

<파워넷(7,480원 ▼530 -6.62%)(037030)>

AI 데이터센터향 고효율 전력 변환 장치(SMPS)?개발

고성능 GPU 확산, 고효율·고밀도 전원 솔루션 중요성↑

실적 호전 기대, 작년 영업이익 246억 ( 84% 증가)

▶ 머니수급의 1급 기밀 탑픽 종목<모베이스전자(4,650원 ▼550 -10.58%)(012860)>

자동차 전장품 → 로봇 기업 도약, 현대차와 협업

현대차 '모베드' 메인보드와 와이어링 공급

작년 사상 첫 매출 1조 돌파, 영업이익 367억

수급적 접근 유효, 최근 시장 ‘대규모 물량’ 포착

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