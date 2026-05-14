[적중! 대박 예감] '로보스타, 삼현' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

급등왕은 AI 반도체와 로봇 관련주의 강세 흐름을 분석하며 내일장 주도 섹터를 제시했다. LG전자 계열 로봇 플랫폼 기업인 로보스타와 액츄에이터 및 감속기 전문 기업인 삼현을 시그널 공략주로 언급했다. 또한, 민정욱 어드바이저는 액츄에이터 연간 생산 계획과 현대차그룹 거래 확대를 통해 로봇 섹터 편입이 기대되는 종목을 탑픽으로 선정했다.