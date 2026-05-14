[적중! 대박 예감] '로보스타, 삼현' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 급등왕 내일장 프리뷰
<8천피 돌파는 시간 문제>
▶ 급등왕의 내일장 주도섹터를 잡아라
-AI 반도체 지수 반등 주도, 내일은?
-로봇 관련주 강세 흐름, 어디까지?
▶ 급등왕의 시그널 공략주
<로보스타(88,800원 ▲8,000 +9.9%)(090360)>
LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%) 계열 로봇 플랫폼 기업
산업용 로봇, 스마트 팩토리, 자동화 시스템
스마트 팩토리 확대 직접 수혜 가능성
▶▶▶ 내일장 시초가 공략주
▶김동우 어드바이저
시초가 공략주 [파인엠텍(9,940원 ▼560 -5.33%)] 일일 수익률 10.6% 달성
▶▶▶ 민정욱의 1급 기밀 수익 파일 <필승! 수급매매 기법>
▶ 명성욱의 1급 기밀 시장 전략 <시장 빠른 안정의 비밀>
▶ 민정욱의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<로보티즈(328,500원 ▼12,500 -3.67%)(108490)>
액츄에이터·감속기 전문, '다이나믹셀X' 시리즈 주력
휴머노이드 부품~완제품, 전제품 생산 기술력 보유
중국 및 서구권 업체 전방위 대응 가능한 구조
작년 실적 턴어라운드에 성공
액츄에이터 연간 생산 2029년까지 330만 대 계획
<삼현(52,700원 ▼2,400 -4.36%)(437730)>
스마트 엑츄에이터 및 전기 추진 시스템 전문
방산·로봇용 관절 모터 등 핵심 기술 지속 개발
국내외 완성차향 부품 공급, 현대차그룹 거래 확대
▶ 민정욱의 1급 기밀 탑픽 종목 <기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)(000270)>
견조한 전기차 수출, 북미 등 주요 시장 상승세
다수 해외 종속기업 통해 글로벌 영업망 확보
로봇 섹터 편입 기대
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