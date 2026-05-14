[여의도 클라쓰] 'HD현대, 현대위아, 레인보우로보틱스' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 박찬홍 어드바이저
-파업 리스크, 펀더멘털 훼손보단 단기 악재 가능성
-삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 저점 분할 매수 전략 유효
▶ 좋은정보 어드바이저
-중노위 및 고용노동부 중재 여지
-삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%) 주가 영향 제한적…저점 매수 기회
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 박찬홍 어드바이저
HD현대(269,500원 ▼9,500 -3.41%)(267250)
-조선·전력기기·건설기계·마린솔루션 주요 자회사 보유
-HD현대중공업 및 조선 계열사 실적 우상향 기대
-HD현대중공업,HD현대미포 합병 시너지 기대
-美해군 군수지원함 MRO 사업 본격 착수
-AI데이터센터용 발전 엔진 시장 진출
-정유 업황 회복 및 글로벌 인프라 투자 확대 수혜
▶ 좋은정보 어드바이저
현대위아(92,300원 ▼4,700 -4.85%)(011210)
-현대차,기아에 자동차 부품 납품
-현대차그룹 로봇 강화 따른 수혜 기대
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 이재상의 레벨업 클라쓰
▶ 이재상 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)(277810)>
-한국 최초 인간형 이족보행 로봇 '휴보' 개발
-삼성 로봇 사업 집중 수혜주
-실적 개선 전망
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