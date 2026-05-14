[여의도 클라쓰] 'HD현대, 현대위아, 레인보우로보틱스' 클라쓰 올릴 종목은?

박찬홍 어드바이저는 파업 리스크가 펀더멘털 훼손보다는 단기 악재일 가능성이 있다고 보았고, 삼성전자 저점 분할 매수 전략이 유효하다고 했다. 좋은정보 어드바이저는 중노위 및 고용노동부 중재 여지가 있으며 삼성전자 주가 영향이 제한적이고 저점 매수 기회라고 했다. 박찬홍 어드바이저는 HD현대를, 좋은정보 어드바이저는 현대위아를, 이재상 어드바이저는 레인보우로보틱스를 클라쓰 있는 종목으로 추천했다.