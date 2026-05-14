[시선강탈] 기아 vs 피에스케이홀딩스 vs 현대글로비스, 공략법은?

서재홍 어드바이저는 기아를 관심주로 제시하며 보스턴다이내믹스 간접 지분율 16.7%와 4족 보행로봇 '스팟'의 최종 배송 활용 계획을 언급했다. 김진만 어드바이저는 피에스케이홀딩스를 관심주로 제시하며 피에스케이와 반도체 사업 영위 및 TSMC의 CoWos 증설에 따른 이익 개선세를 설명했다. 임광빈 어드바이저는 현대글로비스를 관심주로 제시하며 현대차그룹 로봇 생태계의 물류 인프라 및 서비스 담당과 보스턴다이내믹스 지분 11.25% 보유를 강조했다.