[시선강탈] 기아 vs 피에스케이홀딩스 vs 현대글로비스, 공략법은?

서재홍 어드바이저는 기아를 관심주로 제시하며 보스턴다이내믹스 간접 지분율 16.7%와 4족 보행로봇 '스팟'의 최종 배송 활용 계획을 언급했다. 김진만 어드바이저는 피에스케이홀딩스를 관심주로 제시하며 피에스케이와 반도체 사업 영위 및 TSMC의 CoWos 증설에 따른 이익 개선세를 설명했다. 임광빈 어드바이저는 현대글로비스를 관심주로 제시하며 현대차그룹 로봇 생태계의 물류 인프라 및 서비스 담당과 보스턴다이내믹스 지분 11.25% 보유를 강조했다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 서재홍 MTNW 어드바이저
김진만 MTNW 어드바이저
임광빈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
서재홍 관심주 - 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)
- 보스턴다이내믹스 간접 지분율 16.7%
- 4족 보행로봇 '스팟' 최종 배송에 활용 계획
- 현대차그룹 시총, 경쟁사 테슬라 대비 1/10 수준
- 목표가 210,000원 / 손절가 162,500원
김진만 관심주 - 피에스케이홀딩스(121,000원 ▼9,900 -7.56%)
- 피에스케이와 반도체 사업 영위 중
- TSMC의 CoWos 증설에 따른 이익 개선세
- 피어그룹 대비 저평가 매력 지속
- 목표가 170,000원 / 손절가 100,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
임광빈 관심주 - 현대글로비스(242,000원 ▼21,000 -7.98%)
- 현대차그룹 로봇 생태계 '물류 인프라· 서비스' 담당
- 보스턴다이내믹스 지분 11.25% 보유 중
- 보스턴다이내믹스 상장 시 직접적 수혜 가능
- 목표가 450,000원 / 손절가 220,000원
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