[고래사냥] '쏘카·에스투더블유·피제이전자·동방메디컬! 내일장 고래 종목은?!

AI 반도체 시대의 핵심 과제인 서버 발열 해결을 위해 글로벌 빅테크들이 액침냉각과 특수 공조 시스템 도입을 확대하고 있으며, GST, 오텍 등이 관련 경쟁력을 보유하고 있다. 구리 가격 상승세가 이어지는 가운데 KBI메탈, 티씨머티리얼즈, 대창, 이구산업 등 구리 관련 기업들이 주목받고 있다. 쏘카는 테슬라 FSD 기능 탑재 구독 상품 출시와 자회사 편입으로 실적 급증이 기대되며, 에스투더블유는 다크웹 분석 기술과 AI 솔루션 공급으로 글로벌 고객사를 확보하고 있다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

AI 반도체 시대, 핵심 과제는 서버 발열 해결?

- 글로벌 빅테크, 액침냉각과 특수 공조 시스템 도입 확대

- '액침냉각·냉난방 공조·특수 공조' 경쟁력 보유 기업 주목

- GST(59,100원 ▼5,500 -8.51%), 에쓰오일과 데이터센터용 액침냉각 솔루션 공개

- 오텍(3,770원 ▼410 -9.81%), 냉각과 특수 공조 사업 경쟁력 부각

▶▶▶ 명품투자 POINT

상승 이어가는 구리 관련주, 남아있는 모멘텀은?

- 구리 가격, 이란 전쟁 발발 이후 7.8% ↑

- 구리보다 더 뛰어난 '한국형 그래핀 구리' 주목

- KBI메탈(6,920원 ▼860 -11.05%), 30년 넘게 다져온 구리 가공 기술력 보유

- 티씨머티리얼즈(6,680원 ▲120 +1.83%), 구리 기반 전력기기용 권선 제품 생산

- 대창(1,580원 ▼210 -11.73%), 구리봉 제조 전문 기업

- 이구산업(6,080원 ▼460 -7.03%), 구리와 동합금을 가공해 산업용 소재로 공급

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 쏘카(15,300원 ▼2,700 -15%)(403550)

- 테슬라 FSD 기능 탑재된 모델 S·X 구독 상품 출시

- 구독 상품 수요 급증에 실적 급증 기대

- 에이펙스 모빌리티에 650억 투입… 100% 자회사 편입

- 크래프톤 3자 배정 유증으로 650억 자금 유치

▶오늘의 고래사냥법 - 에스투더블유(25,700원 ▼3,450 -11.84%)(488280)

- 다크웹 등 이종 데이터 교차분석 기술 보유

- 국정원·인터폴 등 고객 유지율 100%

- 에이수스에 AI 솔루션 공급… 글로벌 공급망 정조준

- 국내외 대기업과 유럽 정부기관 고객사 확보 진행

- 지난해 코스닥 시장에 특례상장

- 대표이사 40억 규모 매수 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 피제이전자(7,270원 ▼350 -4.59%)(006140)

- 대기업들의 핵심 제품 대신 생산 '전자제품 제조 서비스'

- 글로벌 기업향 초음파 진단기 EMS 추가 수주 가시화

- 1분기 확정 실적의 기저 효과 ↑

- 글로벌 의료기기 고객사 주문량 확대

- 의료기기 분야에서 독보적 레퍼런스 보유

▶오늘의 명품투자 포착주 - 동방메디컬(7,820원 ▼40 -0.51%)(240550)

- 국내 1위 한방 의료기기 업체

- 글로벌 미용·성형 의료기기 사업 영위

- 중국·동남아에 한방·필러와 미용기기 수출 확대

- 중국 신양그룹과 5년간 550억 규모 필러 공급 계약

- 인니 신공장 가동…생산능력 확충, 관세 절감

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