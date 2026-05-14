[고래사냥] '쏘카·에스투더블유·피제이전자·동방메디컬! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
AI 반도체 시대, 핵심 과제는 서버 발열 해결?
- 글로벌 빅테크, 액침냉각과 특수 공조 시스템 도입 확대
- '액침냉각·냉난방 공조·특수 공조' 경쟁력 보유 기업 주목
- GST(59,100원 ▼5,500 -8.51%), 에쓰오일과 데이터센터용 액침냉각 솔루션 공개
- 오텍(3,770원 ▼410 -9.81%), 냉각과 특수 공조 사업 경쟁력 부각
▶▶▶ 명품투자 POINT
상승 이어가는 구리 관련주, 남아있는 모멘텀은?
- 구리 가격, 이란 전쟁 발발 이후 7.8% ↑
- 구리보다 더 뛰어난 '한국형 그래핀 구리' 주목
- KBI메탈(6,920원 ▼860 -11.05%), 30년 넘게 다져온 구리 가공 기술력 보유
- 티씨머티리얼즈(6,680원 ▲120 +1.83%), 구리 기반 전력기기용 권선 제품 생산
- 대창(1,580원 ▼210 -11.73%), 구리봉 제조 전문 기업
- 이구산업(6,080원 ▼460 -7.03%), 구리와 동합금을 가공해 산업용 소재로 공급
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 쏘카(15,300원 ▼2,700 -15%)(403550)
- 테슬라 FSD 기능 탑재된 모델 S·X 구독 상품 출시
- 구독 상품 수요 급증에 실적 급증 기대
- 에이펙스 모빌리티에 650억 투입… 100% 자회사 편입
- 크래프톤 3자 배정 유증으로 650억 자금 유치
▶오늘의 고래사냥법 - 에스투더블유(25,700원 ▼3,450 -11.84%)(488280)
- 다크웹 등 이종 데이터 교차분석 기술 보유
- 국정원·인터폴 등 고객 유지율 100%
- 에이수스에 AI 솔루션 공급… 글로벌 공급망 정조준
- 국내외 대기업과 유럽 정부기관 고객사 확보 진행
- 지난해 코스닥 시장에 특례상장
- 대표이사 40억 규모 매수 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 피제이전자(7,270원 ▼350 -4.59%)(006140)
- 대기업들의 핵심 제품 대신 생산 '전자제품 제조 서비스'
- 글로벌 기업향 초음파 진단기 EMS 추가 수주 가시화
- 1분기 확정 실적의 기저 효과 ↑
- 글로벌 의료기기 고객사 주문량 확대
- 의료기기 분야에서 독보적 레퍼런스 보유
▶오늘의 명품투자 포착주 - 동방메디컬(7,820원 ▼40 -0.51%)(240550)
- 국내 1위 한방 의료기기 업체
- 글로벌 미용·성형 의료기기 사업 영위
- 중국·동남아에 한방·필러와 미용기기 수출 확대
- 중국 신양그룹과 5년간 550억 규모 필러 공급 계약
- 인니 신공장 가동…생산능력 확충, 관세 절감
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