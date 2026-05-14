[더벨]아이티센엔텍, 유통 디지털 서비스 영역 확장

아이티센엔텍은 현대백화점그룹의 통합 멤버십 플랫폼인 H.Point 앱 리뉴얼 사업을 수주했다고 14일 밝혔다. 이로써 아이티센엔텍은 공공 및 금융 분야 대형 IT 사업 수행 경험을 바탕으로 민간 유통 디지털 서비스 영역으로 사업 포트폴리오를 확장하는 첫 사례를 만들었다. 아이티센엔텍은 이번 사업을 통해 사용자 편의성 향상을 위한 최신 UI,UX 디자인을 적용하고 고객사와 긴밀히 협업하며 사업을 추진할 계획이다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

아이티센엔텍(7,480원 ▲560 +8.09%)이 현대백화점그룹의 통합 멤버십 플랫폼인 ‘H.Point 앱 리뉴얼’ 사업을 수주했다고 14일 밝혔다. 이를 통해 아이티센엔텍은 유통 디지털 서비스 영역으로 사업 포트폴리오를 확대하게 됐다.

회사 측은 아이티센엔텍이 집중해 온 공공 및 금융 분야 대형 IT 사업 수행 경험을 바탕으로 민간 유통 디지털 서비스 영역까지 사업 포트폴리오를 확장하는 첫 사례라는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

H.Point는 현대백화점과 현대홈쇼핑 등 현대백화점그룹 주요 계열사의 서비스를 하나로 아우르는 통합 멤버십 플랫폼으로 그룹의 온·오프라인을 연결하는 디지털 서비스다. 다양한 고객의 일상 속에서 쇼핑과 라이프스타일 경험을 연결하는 대표적인 멤버십 플랫폼으로 자리 잡고 있다.

아이티센엔텍은 이번 사업을 위해 기업전담 본부 내에서 현대백화점그룹 주요 시스템 구축 프로젝트를 총괄해 온 프로젝트 관리(PM) 경험자와 백화점·리테일·물류 분야 IT 전문가 등 멤버십 플랫폼과 유통 도메인에 대한 이해를 갖춘 전문 인력을 중심으로 사업 수행을 준비해 왔다. 사용자 편의성 향상을 위해 최신 UI,UX 디자인을 적용하고 고객사와 긴밀히 협업하며 안정적으로 사업을 추진할 계획이다.

그동안 아이티센엔텍은 국가·공공기관의 대규모 정보시스템 구축과 금융권 핵심 업무 시스템 수행을 통해 안정성과 신뢰성이 요구되는 대형 사업 수행 역량을 지속적으로 축적해 왔다. 최근에는 이러한 기존 사업 수행 경험을 기반으로 인공지능(AI)과 AX(AI Transformation) 분야로도 역량을 확대 중이다.

특히 데이터와 디지털 기술을 활용한 서비스 경쟁력 강화에 주력하고 있다. 여러 대형 사업을 통해 검증된 시스템 안정성·보안·운영 경험과 더불어 변화하는 디지털 환경에 대응하기 위한 기술 역량도 단계적으로 고도화해 나가고 있다.

아이티센엔텍 관계자는 “이번 H.Point 앱 리뉴얼 사업 수주는 아이티센엔텍이 민간 유통 디지털 서비스 영역으로 확장해 나가는 중요한 출발점”이라며 “그동안 공공과 금융 분야에서 축적한 대형 사업 수행 경험과 전문 기술 인력을 기반으로 고객사가 신뢰할 수 있는 파트너로서 사업을 성실히 수행해 나가겠다”고 말했다.