"AI가 써주는 편지…" LGU+, 유튜브 팬페스트서 '마음우체국' 연다

LG유플러스(16,210원 ▼390 -2.35%)가 AI 체험형 팝업 부스를 열어 젊은 세대와 소통에 나선다.

LG유플러스는 '2026 유튜브 팬페스트'에 참여해 '심플리 유플러스(Simply. U+) 마음우체국을 운영한다고 14일 밝혔다.

유튜브 팬페스트는 크리에이터와 팬이 한자리에 모여 콘텐츠와 문화를 공유하는 행사로 서울 성동구 에스팩토리에서 오는 15~17일 열린다. LG유플러스는 젊은 세대가 문자 메시지나 SNS(소셜네트워크서비스)를 통한 소통에는 익숙하지만 실제 우체국을 방문하거나 손글씨 편지를 써본 경험이 적다는 점에서 착안해 '편지'와 AI 기술을 결합한 새로운 소통 경험을 기획했다.

마음우체국은 관람객이 키오스크로 편지를 전하고 싶은 대상과 메시지를 입력하면 AI가 내용을 정리해 편지 형태로 출력해주는 체험을 제공한다. △Simple. 마음접수국 △Simple. 우표발권소 △Simple. 마음발송국 △Simple. 특별미션 존으로 구성된다. 관람객은 미니게임을 통해 우표를 획득한 뒤, 작성한 편지를 크리에이터 우편함에 넣거나 직접 전달하거나 LG유플러스가 실제 발송까지 지원하는 방식 중 하나를 선택해 전달할 수 있다.

각 체험 과정에는 LG유플러스의 AI 기술이 자연스럽게 녹아있다. 특히 Simple. 특별미션 존에서는 AI 에이전트 '익시오(ixi-O)'를 직접 체험하면서 별도의 설명 없이도 AI가 일상 속 소통을 어떻게 돕는지 직관적으로 이해할 수 있도록 했다. 입력과 선택에 따라 결과가 달라지는 참여형 구조로 친밀함과 브랜드 호감도를 높인다는 계획이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "유튜브 팬페스트는 젊은 세대가 자신의 감정과 관심사를 자유롭게 표현하는 공간"이라며 "LG유플러스는 마음우체국을 통해 이용자의 일상에 공감하는 방식으로 브랜드 가치를 전달하겠다"고 밝혔다.

한편 LG유플러스는 오는 16일 에스팩토리 D동에서 LG유플러스 크리에이터와 대학생 서포터즈가 참여하는 '2026 유플러스 크리에이터스 데이'를 진행한다. 이 행사는 180여명이 참석해 메가 크리에이터 토크 세션, 구글·유튜브 트렌드 특강 등 교류 프로그램을 진행할 예정이다.