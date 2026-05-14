SK케미칼도 동전 파스 출시…'트라스트 코인 플라스타' 선보여

SK케미칼이 출시한 동전파스 ‘트라스트 코인 플라스타’/사진= SK케미칼

SK케미칼(48,700원 ▼2,800 -5.44%)이 '트라스트' 동전형 신제품을 선보였다.

SK케미칼은 국소 부위에 간편하게 사용할 수 있는 동전형 패치 '트라스트 코인 플라스타'를 출시했다고 14일 밝혔다.

트라스트 코인 플라스타는 소염·진통 성분인 살리실산메틸을 함유한 일반의약품이다. 지름 2.8cm의 동전 크기로 제작돼 통증 부위에 집중적으로 성분을 전달할 수 있도록 설계됐다. 부위가 넓지 않거나 특정 부위에 통증이 집중되는 형태의 타박상, 근육통, 어깨 결림 등에 적합한 제품이다. 손목, 발목, 어깨, 무릎 등 움직임이 많아 떨어지기 쉬운 부위에 접착이 용이한 것도 장점이다. 한 포장에 30매가 들어 있어 필요한 부위에 나눠 사용할 수 있다.

동전형 제품 출시로 SK케미칼은 일반 패치 제품부터 손가락 통증에 특화된 '트라스트 핑거 플라스타', 국소형 패치까지 통증 패턴에 따른 폭 넓은 제품군을 갖추게 됐다.

SK케미칼 관계자는 "휴대폰 사용량의 증가 등 생활 패턴의 변화로 손목 등 국소 부위에 통증 문제를 겪는 환자 수가 늘고 있는 추세를 반영한 제품"이라며 "SK케미칼이 가진 다양한 성분을 기반으로 환자의의 니즈를 반영한 다양한 크기, 형태의 패치제를 개발해 사용 편의성을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

제품은 경남제약(2,940원 ▼135 -4.39%)과의 공동 마케팅을 통해 출시될 예정이다. 경남제약이 보유한 영업 조직과 유통망을 바탕으로 전국 약국에 유통을 담당할 계획이다.