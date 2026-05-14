"레시가 빅버드로"…에버랜드-수원삼성, 캐릭터 협업 나섰다

에버랜드, 수원삼성블루윙즈와 캐릭터 콜라보. /사진제공=에버랜드

에버랜드는 수원 삼성 블루윙즈와 손잡고 캐릭터 협업 콘텐츠를 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 협업은 에버랜드의 레서판다 캐릭터 '레시앤프렌즈'와 수원 삼성의 마스코트 '아길레온'의 만남을 콘셉트로 기획됐다. 특히 이번 시즌 새롭게 부임한 이정효 감독 체제의 수원삼성과 함께 다양한 스토리 콘텐츠와 굿즈를 선보이며 팬 접점을 넓힐 계획이다.

핵심 콘텐츠는 '레시의 축구 도전기'다. 판다월드에 살던 축구 초보 레시가 수원삼성에 입단해 성장해 나가는 이야기를 중심으로 팀의 승리와 1부 리그 승격 여정을 함께 그려낸다.

레시는 수원삼성 감독으로 변신한 아길레온의 특훈을 받으며 축구 기본기를 익히고 점차 축구의 매력에 빠져드는 과정을 경험하게 된다. 해당 스토리는 웹툰 형태로 제작돼 지난 7일부터 에버랜드와 수원삼성 공식 SNS(소셜미디어) 채널을 통해 순차 공개되고 있다.

팬 반응도 이어지고 있다. SNS 채널에는 "레시야, 축구도 잘 어울린다" "에버랜드 갈 이유가 또 생겼다" "레시가 빅버드(수원월드컵경기장)에도 왔으면 좋겠다" 등의 댓글이 올라오고 있다.

굿즈도 대거 출시된다. 레시와 아길레온 디자인의 인형과 키링을 비롯해 응원 머플러, 헤어밴드, 우산 등 총 20여 종의 상품이 판매될 예정이다. 일부 상품은 한정판으로 선보여 팬들의 소장 욕구를 겨냥했다.

팬 참여형 이벤트도 마련된다. 오는 25일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원삼성 홈경기는 '에버랜드 데이'로 운영되며, 경기 당일 레시 포토타임과 응원 데시벨 측정 이벤트 등 다양한 현장 프로그램이 진행된다.

이달 중에는 아길레온 워킹 캐릭터가 에버랜드를 방문해 수원삼성 경기 일정을 소개하고 고객들과 직접 만나는 행사도 열린다.