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[여의도 클라쓰] '삼성전기, 에스엔시스, 한국콜마' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '삼성전기, 에스엔시스, 한국콜마' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.15 06:30
김도형 어드바이저는 삼성전기가 MLCC 숏티지 확대와 AI 산업 확대로 실적 개선이 기대된다고 언급했다. 이달해 어드바이저는 에스엔시스가 세계 3대 전력기업과 협업하여 AI 데이터센터 배전반에 진출하며 리레이팅 기대감이 있다고 말했다. 박찬홍 어드바이저는 한국콜마가 1분기 어닝 서프라이즈를 달성하고 선케어·스킨케어 주문 증가 및 인디 브랜드 수출 확대로 성장이 기대된다고 밝혔다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트

▶ 김도형 어드바이저

오늘의 인사이트 - 이제 본격 시작이다!

-반도체: SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%), 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%), 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)

▶ 이닳해 어드바이저

오늘의 인사이트 - 쇼는 끝났다고 했냐, 안 했냐

-피지컬AI: 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%), HL만도(61,700원 ▼1,200 -1.91%)

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 김도형 어드바이저

삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%)(009150)

-MLCC 숏티지 확대, 가격 인상 따른 실적 개선세

-AI산업 확대, FC-BGA 숏티지 및 가격 인상 지속

-AI4 현 공급망, 삼성전기, 대만 반도체 기판, 대덕전자 확대

-보스톤다이나믹스 센서 공급 파트너사

▶ 이달해 어드바이저

에스엔시스(38,750원 ▼4,700 -10.82%)(0008Z0)

-조선 전력기기 기업

-세계 3대 전력기업과 협업, AI데이터센터 배전반 진출

-글로벌 AI 전력망 밸류체인 합류, 리레이팅 기대감

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰

▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <한국콜마(97,100원 ▼3,700 -3.67%)(161890)>

-1분기 어닝 서프라이즈 달성

-선케어·스킨케어 주문 증가 및 인디 브랜드 수출 확대

-ODM 고객사 다변화

-북미 제2공장 가동 효율화 및 현지 관세 리스크 회피

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