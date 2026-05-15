[여의도 클라쓰] '삼성전기, 에스엔시스, 한국콜마' 클라쓰 올릴 종목은?

김도형 어드바이저는 삼성전기가 MLCC 숏티지 확대와 AI 산업 확대로 실적 개선이 기대된다고 언급했다. 이달해 어드바이저는 에스엔시스가 세계 3대 전력기업과 협업하여 AI 데이터센터 배전반에 진출하며 리레이팅 기대감이 있다고 말했다. 박찬홍 어드바이저는 한국콜마가 1분기 어닝 서프라이즈를 달성하고 선케어·스킨케어 주문 증가 및 인디 브랜드 수출 확대로 성장이 기대된다고 밝혔다.