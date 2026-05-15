[여의도 클라쓰] '삼성전기, 에스엔시스, 한국콜마' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 김도형 어드바이저
오늘의 인사이트 - 이제 본격 시작이다!
-반도체: SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%), 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%), 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)
▶ 이닳해 어드바이저
오늘의 인사이트 - 쇼는 끝났다고 했냐, 안 했냐
-피지컬AI: 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%), HL만도(61,700원 ▼1,200 -1.91%)
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 김도형 어드바이저
삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%)(009150)
-MLCC 숏티지 확대, 가격 인상 따른 실적 개선세
-AI산업 확대, FC-BGA 숏티지 및 가격 인상 지속
-AI4 현 공급망, 삼성전기, 대만 반도체 기판, 대덕전자 확대
-보스톤다이나믹스 센서 공급 파트너사
▶ 이달해 어드바이저
에스엔시스(38,750원 ▼4,700 -10.82%)(0008Z0)
-조선 전력기기 기업
-세계 3대 전력기업과 협업, AI데이터센터 배전반 진출
-글로벌 AI 전력망 밸류체인 합류, 리레이팅 기대감
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰
▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <한국콜마(97,100원 ▼3,700 -3.67%)(161890)>
-1분기 어닝 서프라이즈 달성
-선케어·스킨케어 주문 증가 및 인디 브랜드 수출 확대
-ODM 고객사 다변화
-북미 제2공장 가동 효율화 및 현지 관세 리스크 회피
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