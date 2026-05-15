[시선강탈] 알테오젠 vs LG씨엔에스 vs 두산로보틱스, 공략법은?

이수연 앵커와 송필호, 이용준, 최태훈 MTNW 어드바이저가 출연하여 시선강탈 공략주를 소개했다. 송필호 어드바이저는 알테오젠을, 이용준 어드바이저는 LG씨엔에스를, 최태훈 어드바이저는 두산로보틱스를 관심주로 제시했다. 각 어드바이저는 해당 기업의 기술력, 시장 위치, 실적 등을 바탕으로 목표가와 손절가를 함께 제시했다.

▶ 진행 - 이수연 앵커

▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저

이용준 MTNW 어드바이저

최태훈 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 시선강탈 공략주

송필호 관심주 - 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%)

- 피하주사 제형 관련 'ALT-B4' 기술 보유

- 특허 소송 리스크 덜고 코스닥 시총 1위 올라

- 글로벌 제약사들과의 추가 기술이전 가능성

- 목표가 500,000원 / 손절가 350,000원

이용준 관심주 - LG씨엔에스(86,600원 ▲500 +0.58%)

- LG그룹주 전반 실적 양호… 주가 상승 흐름

- '실적 선방'… 피지컬 AI 시장도 노리는 중

- 피지컬 AI 통합 플랫폼 강점 부각

- 목표가 95,000원 / 손절가 80,000원

▶▶▶ 마스터 클래스

최태훈 관심주 - 두산로보틱스(127,400원 ▲20,600 +19.29%)

- 협동 로봇 국내 1위… 글로벌 톱티어 라인업 갖춰

- 강력한 소프트웨어 플랫폼 구축 완료

- 공장 자동화 바람 타고 수요와 가격 동반 상승

- 목표가 140,000원 / 손절가 95,000원

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