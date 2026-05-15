[적중! 대박 예감] '엠케이전자, 앤로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

머니수급은 내일장 주도 섹터로 로봇과 광통신을 제시했다. 식품가공 설비 기업이 로봇 기업 인수 후 사명을 변경하며 기계 전자 융합 로봇 전문 기업으로 변모했고, 작년 매출 233억, 영업익 5억, 당기 순익 60억을 기록했다. 박소운은 온디바이스 AI향 저전력 메모리 수요 폭증 수혜주, 삼성전자 반도체 판매 대리점, 그리고 반도체 후공정용 본딩와이어 및 솔더볼 생산 기업을 유망 종목으로 꼽았다.

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰

<조정은 짧고, 추세는 살아 있다>

▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라

-로봇, 주도 섹터가 될 수 있을까?

-광통신, 2차 상승에 주목할 때

▶ 머니수급의 시그널 공략주

<앤로보틱스(3,935원 ▲20 +0.51%)(138360)>

식품가공 설비 기업, 로봇 기업 인수 후 사명 변경

기계 전자 융합 로봇 전문 기업

작년 매출 233억, 영업익 5억, 당기 순익 60억

▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>

▶ 박소운의 1급 기밀 시장 전략 <실적과 유동성의 힘>

▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3

<제주반도체(82,300원 ▲6,700 +8.86%)(080220)>

온디바이스 AI향 저전력 메모리 수요 폭증 수혜

올해 실적 퀀텀 점프 가능성 높아

AI 관련주로 재평가 분위기에 급등

<미래반도체(41,000원 ▼2,000 -4.65%)(254490)>

삼성전자 반도체 판매 대리점

삼성전자 1분기 '역대급 실적' 수혜

하반기 실적 상향 기대감 확대

▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <엠케이전자(28,450원 ▼1,200 -4.05%)(033160)>

반도체 후공정용 본딩와이어 및 솔더볼 생산

본딩와이어 시장 높은 점유율 및 양산 경험

AI반도체 고성능화 반도체 후공정 중요성↑

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