[적중! 대박 예감] '엠케이전자, 앤로보틱스' 내일장 예감 좋은 대박 종목은?

▶▶▶ 머니수급 내일장 프리뷰
<조정은 짧고, 추세는 살아 있다>
▶ 머니수급의 내일장 주도섹터를 잡아라
-로봇, 주도 섹터가 될 수 있을까?
-광통신, 2차 상승에 주목할 때
▶ 머니수급의 시그널 공략주
<앤로보틱스(3,935원 ▲20 +0.51%)(138360)>
식품가공 설비 기업, 로봇 기업 인수 후 사명 변경
기계 전자 융합 로봇 전문 기업
작년 매출 233억, 영업익 5억, 당기 순익 60억
▶▶▶ 박소운의 1급 기밀 수익 파일 <쇠말뚝 매매 기법>
▶ 박소운의 1급 기밀 시장 전략 <실적과 유동성의 힘>
▶ 박소운의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3
<제주반도체(82,300원 ▲6,700 +8.86%)(080220)>
온디바이스 AI향 저전력 메모리 수요 폭증 수혜
올해 실적 퀀텀 점프 가능성 높아
AI 관련주로 재평가 분위기에 급등
<미래반도체(41,000원 ▼2,000 -4.65%)(254490)>
삼성전자 반도체 판매 대리점
삼성전자 1분기 '역대급 실적' 수혜
하반기 실적 상향 기대감 확대
▶ 박소운의 1급 기밀 탑픽 종목 <엠케이전자(28,450원 ▼1,200 -4.05%)(033160)>
반도체 후공정용 본딩와이어 및 솔더볼 생산
본딩와이어 시장 높은 점유율 및 양산 경험
AI반도체 고성능화 반도체 후공정 중요성↑
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