[고래사냥] '유니테스트·나무가·한화솔루션·CJ제일제당! 내일장 고래 종목은?!

유니테스트는 SK하이닉스와 HBM4 검사장비 공급 계약을 체결하고 페로브스카이트 태양전지 기술력을 확보했으며, 올해 본격적인 실적 개선이 전망됐다. 나무가는 삼성전자 스마트폰에 카메라 모듈을 판매하고 글로벌 완성차에 3D 센서를 공급하며 일본 반도체 기업 마크니카와 MOU를 체결했다. 한화솔루션은 저궤도 위성 통신 안테나 기술력을 보유하고 하반기 미국 카터스빌 공장 가동으로 매출 인식이 예정되었으며, CJ제일제당은 국내 설탕 시장 점유율 1위로 설탕 재고 가치 상승과 바이오 아미노산 사업 수익 개선이 기대됐다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

반도체 시장에 10배 전망… 태양광 장비 주목해볼까?

- 차세대 태양광으로 주목받는 '페로브스카이트·HJT'

- 주성엔지니어링(140,200원 ▼27,800 -16.55%), 탠덤 태양전지 증착장비 수출 추진

- 유니테스트(17,990원 ▼3,060 -14.54%), 페로브스카이트 태양전지 대면적화 난제 돌파

▶▶▶ 명품투자 POINT

반등 나서는 철강주, 어떤 재료들 안고 있을까?

- 1~4월 미국향 철강재 수출 물량 증가 확인

- 철강 제품 쿼터제 폐지… 수출 물량 제한 사라져

- 현대제철(46,150원 ▲200 +0.44%), 판가 회복·수요 확대 기대감 ↑

- 동국제강(12,960원 ▼740 -5.4%), 1분기 영업이익 214억… 전년 대비 403% ↑

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 유니테스트(17,990원 ▼3,060 -14.54%)(086390)

- SK하이닉스와 290억 HBM4 검사장비 공급 계약

- 페로브스카이트 태양전지 대면적화 등 기술력 확보

- 브이아이피 자산운용 지분 8% 보유

- 올해 본격 실적 개선 전망

▶오늘의 고래사냥법 - 나무가(20,450원 ▼1,850 -8.3%)(190510)

- 삼성전자 스마트폰 갤럭시에 카메라 모듈 판매

- 글로벌 완성차의 '3D 센서' 공급사로 선정

- 6월 글로벌 완성차 기업향 로봇 플랫폼 본격 가동

- 일본 반도체 기업 '마크니카'와 MOU… 글로벌 영업망 확보

- 수년간 수백억 규모 자사주 매입 완료

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 한화솔루션(40,600원 ▼7,200 -15.06%)(009830)

- 저궤도 위성 통신 안테나 기술력 보유

- 구글-스페이스X 데이터 전송 시 고성능 안테나 필수

- 페이저사의 전자식 빔 조향 안테나 기술 독보적

- 한화큐셀 태양광 모듈 기술, 우주서도 활용 기대

- 한화그룹, 발사체부터 통신·에너지까지 수직계열화

- 하반기 미국 카터스빌 공장 가동, 매출 인식 예정

▶오늘의 명품투자 포착주 - CJ제일제당(228,500원 ▼2,000 -0.87%)(097950)

- 인도 정부, 오는 9월 30일까지 설탕 수출 금지

- 국내 시장 지배력 기반한 가격 결정권 보유

- 국내 설탕 시장 점유율 1위

- 설탕 재고 가치 상승, 글로벌 공급난 반사이익

- 사탕수수를 원료로 하는 바이오 아미노산 사업 수익 개선

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