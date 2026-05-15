[고래사냥] '유니테스트·나무가·한화솔루션·CJ제일제당! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
반도체 시장에 10배 전망… 태양광 장비 주목해볼까?
- 차세대 태양광으로 주목받는 '페로브스카이트·HJT'
- 주성엔지니어링(140,200원 ▼27,800 -16.55%), 탠덤 태양전지 증착장비 수출 추진
- 유니테스트(17,990원 ▼3,060 -14.54%), 페로브스카이트 태양전지 대면적화 난제 돌파
▶▶▶ 명품투자 POINT
반등 나서는 철강주, 어떤 재료들 안고 있을까?
- 1~4월 미국향 철강재 수출 물량 증가 확인
- 철강 제품 쿼터제 폐지… 수출 물량 제한 사라져
- 현대제철(46,150원 ▲200 +0.44%), 판가 회복·수요 확대 기대감 ↑
- 동국제강(12,960원 ▼740 -5.4%), 1분기 영업이익 214억… 전년 대비 403% ↑
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 유니테스트(17,990원 ▼3,060 -14.54%)(086390)
- SK하이닉스와 290억 HBM4 검사장비 공급 계약
- 페로브스카이트 태양전지 대면적화 등 기술력 확보
- 브이아이피 자산운용 지분 8% 보유
- 올해 본격 실적 개선 전망
▶오늘의 고래사냥법 - 나무가(20,450원 ▼1,850 -8.3%)(190510)
- 삼성전자 스마트폰 갤럭시에 카메라 모듈 판매
- 글로벌 완성차의 '3D 센서' 공급사로 선정
- 6월 글로벌 완성차 기업향 로봇 플랫폼 본격 가동
- 일본 반도체 기업 '마크니카'와 MOU… 글로벌 영업망 확보
- 수년간 수백억 규모 자사주 매입 완료
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 한화솔루션(40,600원 ▼7,200 -15.06%)(009830)
- 저궤도 위성 통신 안테나 기술력 보유
- 구글-스페이스X 데이터 전송 시 고성능 안테나 필수
- 페이저사의 전자식 빔 조향 안테나 기술 독보적
- 한화큐셀 태양광 모듈 기술, 우주서도 활용 기대
- 한화그룹, 발사체부터 통신·에너지까지 수직계열화
- 하반기 미국 카터스빌 공장 가동, 매출 인식 예정
▶오늘의 명품투자 포착주 - CJ제일제당(228,500원 ▼2,000 -0.87%)(097950)
- 인도 정부, 오는 9월 30일까지 설탕 수출 금지
- 국내 시장 지배력 기반한 가격 결정권 보유
- 국내 설탕 시장 점유율 1위
- 설탕 재고 가치 상승, 글로벌 공급난 반사이익
- 사탕수수를 원료로 하는 바이오 아미노산 사업 수익 개선
* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.