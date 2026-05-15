[오늘 이 종목] 신재생부터 로봇· AI 부품까지... POSCO홀딩스 '어닝 서프라이즈'에 주목

김진경 불사조리서치 본부장은 신재생에너지, 로보틱스, AI 부품 시장 성장을 핵심 재료로 꼽았다. 그는 HD현대에너지솔루션, LG전자, 삼성전기, POSCO홀딩스를 핵심 투자 대안으로 제시했다. 특히 POSCO홀딩스는 1분기 어닝 서프라이즈와 리튬 밸류체인 경쟁력 확보로 포트폴리오의 중심을 잡아줄 종목으로 선정했다.

- 김진경 불사조리서치 본부장의 수급· 차트· 거래량 필승 전략

오늘 국내 증시는 글로벌 신재생에너지 수요 증가와 로보틱스 신사업, 그리고 AI 부품 시장의 성장이 핵심 재료로 작용하고 있습니다. 김진경 불사조리서치 본부장은 오늘장 필승 전략을 통해 수급이 집중되는 HD현대에너지솔루션, 차트상 주도주 등극을 노리는 LG전자, 체질 개선에 성공한 삼성전기, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 POSCO홀딩스를 핵심 투자 대안으로 제시했습니다.

1. [수급] 외국인·기관의 선택: HD현대에너지솔루션(196,800원 ▼47,200 -19.34%)

"신재생에너지 확대 정책 기조 속 수요 증가"

김진경 본부장은 오늘 외국인과 기관이 주목한 첫 번째 종목으로 HD현대에너지솔루션성 발굴했습니다. 국내 신재생에너지 확대 정책 기조에 따라 실질적인 수요가 증가하며 수급이 몰리고 있습니다.

투자 포인트: 1분기 영업이익 흑자전환에 성공하며 영업이익률 18.1%를 기록했습니다. 9월 이격거리 규제 합리화 법안 시행 예정 및 중국의 증치세 환급 제도 철폐 등 대외 환경 변화에 따른 반사이익이 기대되는 시점입니다.

2. [차트] 의미 있는 차트 무빙: LG전자(240,500원 ▲23,500 +10.83%)

"로보틱스 신사업으로 성장동력 확보, 주도주 등극하나?"

차트상 의미 있는 추세를 형성 중인 LG전자에 대해 김진경 본부장은 로보틱스 분야의 공격적인 신사업 추진을 주가 상승의 핵심 동력으로 분석했습니다.

투자 포인트: 연내 휴머노이드 로봇용 액츄에이터 양산 체제를 구축하고 2028년 홈로봇 상업화를 목표로 하고 있습니다. 특히 신사업인 데이터센터 냉각 솔루션 부문이 AI 인프라 확충과 맞물려 강력한 차트 모멘텀을 형성하고 있습니다.

3. [거래량] 시장의 뜨거운 관심: 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%)

"FC-BGA 슈퍼사이클 진입 및 MLCC 가격 인상 기대"

거래대금과 거래량이 실리며 시장의 기대를 뛰어넘는 수익성을 보여주고 있는 삼성전기는 AI 부품 성장의 직접적인 수혜주로 주목받고 있습니다.

투자 포인트: FC-BGA 슈퍼사이클 진입에 따라 고다층· 대면적·초미세회로 부문의 수익성이 대폭 개선되고 있습니다. 하반기 MLCC 쇼티지 발생 전망에 따른 가격 인상 기대감이 거래량을 뒷받침하고 있어 추가 매수 전략이 유효합니다.

4. [포트폴리오 중심] 핵심 주도주: POSCO홀딩스(467,500원 ▼19,000 -3.91%)

"1분기 어닝 서프라이즈 및 리튬 밸류체인 경쟁력 확보"

김진경 본부장이 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로 선정한 POSCO홀딩스는 본격적인 실적 개선 구간에 진입했습니다.

투자 포인트: 1분기 깜짝 실적 달성에 이어 리튬 사업의 흑자전환이 가시권에 들어왔습니다. 아르헨티나 리튬염호 추가 인수 및 호주 미네랄리소스와의 1조 규모 지분 계약을 통해 글로벌 공급망 경쟁력을 확보했으며, 자회사 포스코퓨처엠의 흑자전환도 강력한 모멘텀입니다.

[김진경 본부장의 POSCO홀딩스 매매 전략]

목표가: 550,000원

손절가: 450,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/ZynfbOJeRwA?si=r03uDQix8ZNSebTE)

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