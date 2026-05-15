상상인증권, 1분기 순이익 84억…전년대비 45배↑

상상인증권 CI /사진=상상인증권

상상인증권(1,120원 ▼75 -6.28%)은 15일 분기보고서에서 올해 1분기 순영업수익 205억원, 영업이익 63억원, 당기순이익 84억원을 기록했다고 공시했다.

순영업순익은 지난해 같은 기간보다 33% 늘었다. 영업이익은 420배, 당기순이익은 45배 각각 증가했다. 지난해 1분기 순영업순익은 153억원, 영업이익은 1500만원, 당기순이익은 1억9000만원이었다.

상상인증권은 전 부문에서 수익이 고르게 개선되며 실적이 개선됐다고 설명했다. 올 1분기 IB(기업금융) 부문 영업이익은 33억원으로 전체 영업이익의 52%를 차지하며 실적 개선을 이끌었다. 그동안 부진했던 PF(프로젝트 파이낸싱) 부문에서는 영업이익 14억원을 내며 흑자전환했다.

IB 부문의 경우 지난해 말부터 올초까지 부동산 금융주선 영업 강화를 위해 5개팀을 신설하고 우수 인력을 대거 영입했다. PF, 중도금 대출, LH 매입확약 관련 금융자문 등 금융주선 수수료 수익이 다수 발생했다. 한국첨단소재 공모 유상증자 대표주관 등 딜도 성사했다.

상상인증권은 1분기 실적 개선은 단기적인 시장 호조가 아닌 철저한 경영 효율화의 결과라고 본다. 2024년 10월 취임한 주원 상상인증권 대표는 자기자본 투자 대신 B2B(기업 간 거래) 영업에 집중해 수익성 극대화에 나섰다. 연간 영업손실은 2024년 497억원에서 이듬해 92억원으로 줄었다. 당기순손실도 같은 기간 473억원에서 62억원으로 감소했다.

상상인증권은 올해 연간 100억원 이상 영업이익 달성을 목표로 한다. 올해 2분기부터 기업금융 딜이 본격화할 것으로 예상한다. 하반기에는 국민연금 거래증권사 재선정을 통한 법인주식 영업수익 확장도 기대한다.

주 대표는 "취임 이후 B2B 중심으로 체질을 전환하고 불필요한 비용을 걷어낸 노력이 1분기 실적을 통해 확인됐다"며 "올해 상상인증권 재도약의 원년으로 삼아 연간 흑자달성을 반드시 이뤄낼 것"이라고 말했다.