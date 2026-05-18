블랙록, 스페이스X 100억달러 투자 검토…관련주 동방 상승

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세계 최대 자산운용사인 블랙록이 우주기업 스페이스X IPO(기업공개)에 최대 100억달러(약 15조원)를 투자하는 방안을 검토했다는 소식에 국내 증시에서 관련주가 동반 상승 중이다.

18일 오전 9시8분 현재 스페이스X에 첨단금속을 공급하는 것으로 알려진 에이치브이엠(125,300원 ▲27,400 +27.99%)은 전 거래일 대비 1만2400원(12.67%) 오른 11만300원에 거래되고 있다.

스페이스X에 투자한 것으로 알려진 아주IB투자(17,010원 ▲2,700 +18.87%)(13.42%)와 미래에셋벤처투자(67,400원 ▲12,500 +22.77%)(8.74%)를 비롯해 시장에서 스페이스X 관련주로 꼽고 있는 센서뷰(3,685원 ▲685 +22.83%)(7.67%), 스피어(48,150원 ▲6,150 +14.64%)(5.24%), 켄코아에어로스페이스(25,950원 ▲5,960 +29.81%)(5.05%), 나노팀(10,900원 ▲1,100 +11.22%)(2.96%), 이녹스첨단소재(31,950원 ▲1,350 +4.41%)(1.8%) 등도 동반 상승 중이다.

디인포메이션은 17일(현지 시간) 블랙록이 스페이스X의 IPO에 최대 100억달러를 투자하는 방안을 검토했다고 보도했다. 앞서 지난 15일 야후파이낸스는 스페이스X가 이르면 다음 주 증권신고서를 공개 전환하고, 6월 4일 기업설명회를 시작해 12일 나스닥 상장을 목표로 하고 있다고 전했다. 공모가는 이르면 내달 11일께 확정될 전망이다.