[더벨]김영화 크레버스 회장, 주식 장내 매수 결정

에듀테크 전문기업 크레버스의 최대주주 김영화 회장이 자사주 9663주를 장내 매수했다. 이번 매수로 김영화 회장의 지분율은 기존 15.96%에서 16.05%로 0.09%포인트 높아졌다. 크레버스 관계자는 현재 주가가 저평가되어 있다는 판단과 기업 성장성에 대한 자신감을 표명하는 책임 경영의 일환으로 이번 매수가 이루어졌다고 설명했다.

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에듀테크 전문기업 크레버스(10,440원 ▼150 -1.42%)는 최대주주 김영화 회장이 자사주 9663주를 장내 매수했다고 밝혔다.

이번 매수로 김영화 회장의 지분율은 기존 15.96%에서 16.05%로 0.09%포인트 높아졌다.

크레버스 관계자는 이번 장내 매수에 대해 "현재 주가가 회사의 펀더멘털, 실질적인 기업 가치 대비 시장에서 저평가돼 있다는 판단에 따른 것"이라며 "지난해 말부터 이어진 수차례의 자사주 매입과 마찬가지로 기업 성장성에 대한 자신감을 표명하는 책임 경영의 일환"이라고 설명했다.