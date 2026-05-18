韓 정부, 오픈AI 보안협의체 'TAC' 참여할까…워크숍 개최

우리나라 AI 대전환 및 AI 생태계 조성 가속화를 위한 과학기술정보통신부와 오픈AI 간 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 샘 알트만 오픈AI 대표, 이 대통령, 배경훈 과학기술정보통신부 장관. (사진=대통령실 제공) /사진=뉴시스

과학기술정보통신부(과기정통부)는 오픈AI와 AI 보안 관련 실무 워크숍을 18일 개최했다고 밝혔다. 이 자리에는 외교부, 국가정보원, 금융위원회, 국가인공지능전략위원회, 인공지능안전연구소, 한국인터넷진흥원, 금융보안원이 함께 했다.

이번 워크숍은 최근 고성능 AI 모델의 사이버보안 분야 활용과 관련해 세계적 관심이 집중되는 가운데 마련됐다. 오픈AI의 사샤 베이커(Sasha Baker) 국가안보정책 총괄이 자사 신뢰 기반 사이버 접근 프로그램(TAC, Trusted Access for Cyber)을 한국 정부 관계자들에게 설명하고, 최신 AI모델의 사이버보안 관련 주요 기능을 시연 및 AI 보안 분야 상호협력 논의차 마련됐다.

과기정통부이 먼저 오픈AI에 AI 보안위협에 대응하기 위한 정보공유와 협력을 요청했다. 양측은 번 면담을 계기로 AI 모델의 사이버보안 분야 활용에 대해 실무 논의를 지속해 나가기로 했다.

사샤 베이커 오픈AI 국가안보정책 총괄은"AI시대에 사이버위협에 효과적으로 대응하기 위해서는 긴밀한 민관협력이 필수적"이라며 "정부, 기업, 인프라 운영자, 연구기관, 그리고 AI 기업들이 공동의 책임의식을 바탕으로 협력할 때, AI를 안전하게 활용하고 사이버 복원력을 강화할 수 있다"고 말했다.

최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "이번 워크숍과 면담을 통해 AI가 공격자가 아닌 방어자의 무기가 돼야 하고, AI 보안위협 대응을 위해 민관 모두의 긴밀한 협력이 필요하다는 점에 대해 공감대가 있었다"며 "과기정통부는 앞으로도 글로벌 AI 기업과 적극적인 협력과 실무 논의를 통해 국내 AI 보안 역량을 제고하겠다"고 밝혔다.