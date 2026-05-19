'연평균 9% 성장' 안정+수익 둘 다 잡은 강소 의료기기 업체

해외 수출을 바탕으로 안정적인 성장과 수익을 거두고 있는 의료기기 전문업체 '메디쎄이'가 2026년 코넥스 대상 최우수 경영상을 수상했다.

메디쎄이는 정형외과와 신경외과에서 주로 사용하는 척추 수술을 위한 스크류 나사 고정 임플란트를 생산하는 기업으로 현재 미국, 독일, 중국, 일본 등 27개국에 진출해 전체 매출의 50% 이상을 수출로 거두고 있다. 최근 5년간 연평균 9% 매출 성장률을 기록하고 있고 영업이익도 지속적으로 증가 중이다. 지난해 매출액은 283억900만원으로 전년 대비 11%가 늘었고 영업이익은 39억5300만원으로 23.9% 증가했다. 영업이익률도 14%로 매년 개선되는 추세다.

메디쎄이는 2011년 국내 최초 금속 3D프린팅 장비를 도입 후 국내 3D 프린트 장비를 최다 보유하고 있다. 메디쎄이가 생산하는 환자 맞춤형 3D(3차원) 임플란트는 중증 환자 증가에 따라 수요도 늘어나고 있다. 메디쎄이는 장비 추가 도입과 설계, 제작 인력을 충원하는 등 수요에 대응하기 위한 지속적인 투자를 하고 있다. 아울러 각 국가별 특화 제품을 개발해 수출 비중을 더욱 확대할 계획이다.

메디쎄이 관계자는 "해외 주요 시장에서 현지 파트너와 협업하며 시장을 확대해 왔다"며 "향후 국내 및 해외 우수 기업들과의 파트너십을 강화할 계획"이라고 밝혔다.