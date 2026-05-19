"아기 있는 집도 안심" 친환경 세제로 브랜드 차별화

한국미라클피플사 로고 /사진=한국미라클피플사

환경과 인체에 안전한 친환경 세제·화장품을 연구·개발·생산하는 한국미라클피플사(3,820원 ▲110 +2.96%)가 2026년 코넥스대상에서 최우수 마케팅상을 수상했다.

한국미라클피플사는 2004년 설립 이후 20년간 국내 생활용품과 화장품 산업의 질적 도약을 선도해온 혁신 기업이다. 국내 모든 온·오프라인 유통채널에서 제품을 공급하고 있다. 미국·중국·일본 등 전세계 20여개국에도 수출 중이다.

회사는 친환경 인증 기반 프리미엄 소비재를 개발해 고부가가치 제품을 판매한다. 2024년 개발·출시한 친환경 세정제 은나노스텝 파인오일은 비건인증과 독일 더마테스트(엑설런트 등급), 위생용품 인증을 모두 획득했다. 생산원가는 일반 세정제 대비 30% 높지만 높은 친환경 소비자 시장의 수요를 충족한 제품으로 평가받는다. 기존대비 높은 단가로 판매해 단위당 부가가치가 상승하는 구조로 운영 중이다. 보조 계면활성제·천연 식물 유래 물질을 활용한 은 나노입자 제조방법 특허 2건도 보유했다.

고객 의견을 반영한 제품을 개발해 소비자 만족도를 높이는 전략을 수행 중이다. 고가 피드백을 반영해 가성비 캡슐세재를 출시했고 드라이 비용 문제를 해소한 홈드라이 제품을 개발했다.